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Giriş Tarihi: 2.8.2021 16:23 Son Güncelleme: 2.8.2021 16:24

Yasemin Can Tokyo'da sekizinci oldu

AA
Yasemin Can Tokyo'da sekizinci oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5000 metre finalinde yarıştı. Atletizmde kadınlar 5000 metre finalinde mücadele eden milli atlet Yasemin Can, 8. olurken, altın madalyayı Hollandalı Sifan Hassan kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5000 metre finalinde 8. oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde yer alan 15 atletten biri olan Yasemin, yarış boyunca ön gruptan kopmadı.

Son tura kadar hep ilk 5'in içinde olan ancak temponun iyice artmasıyla geriye düşen Yasemin, yarışı 14.46.49'la bitirdi ve olimpiyat 8'incisi oldu.

Altın madalyayı Hollandalı Sifan Hassan, 14.36.79'luk zamanıyla kazandı. Gümüş madalyayı Kenyalı Hellen Obiri 14.38.36'lık derecesiyle, bronz madalyayı ise Etiyopyalı Gudod Tsegay 14.38.87'lik zamanıyla elde etti.

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Yasemin Can Tokyo'da sekizinci oldu
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