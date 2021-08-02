Yasemin Can Tokyo'da sekizinci oldu

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde yer alan 15 atletten biri olan Yasemin, yarış boyunca ön gruptan kopmadı.

Son tura kadar hep ilk 5'in içinde olan ancak temponun iyice artmasıyla geriye düşen Yasemin, yarışı 14.46.49'la bitirdi ve olimpiyat 8'incisi oldu.