ABD'nin rakibi Avustralya oldu!

2016 Rio'da da yarı final oynayan Avustralya, bir kez daha son 4'e kaldı ve ABD'nin rakibi oldu. Tarihinde 5. kez yarı finale çıkan Avustralya, daha önceki 4 kez finale çıkma şansını da kaybetmiş ve hep olimpiyat dördüncüsü olmuştu. Diğer yarı finalde ise Slovenya ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmanın en skorer ismi Avustralya'nın NBA yıldızı Patty Mills oldu. Mills maçı 18 sayıyla tamamladı.

Arjantin'de ise Nicolas Laprovittola'nın 16, Gabriel Deck'in de 12 sayısı farklı yenilgiyi engelleyemedi.