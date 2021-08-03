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Giriş Tarihi: 3.8.2021

Tuş ettik

Tuş ettik

Yasemin Adar, 76 kiloda Kırgız Aiperi Medet'i tuşla yenerek bu branşta kadınlarda ülkemize ilk madalyayı getirdi 130 kiloda Rıza Kayaalp ise İran'dan Amin Mirzazadeh'i 7-2 mağlup ederek olimpiyat tarihinde 3. kez kürsüye çıktı

Olimpiyat tarihindeki madalya sayımız dün iki sporcumuzun zaferleri ile 96'ya yükseldi... Repesaj mücadelesinden galip çıkan Yasemin Adar, bronz madalya için Kırgız rakibi Aiperi Medet'i daha maçın başında tuş ederek kadınlarda güreşteki ilk madalyayı ülkemize kazandırdı. Diğer madalya ise Rıza Kayaalp'ten geldi. Yarı finalde Kübalı Nunez'e yenilen sporcumuz, bronz mücadelesinde ise İran'dan Amin Mirzazadeh'i zorlanmadan 7-2 yendi ve göğsüne bir madalya daha taktı.

'TÜRK KADINI HEP GÜÇLÜDÜR'
YASEMİN ADAR: "Kadın güreşinde ilk kez madalya kazandık bu benim için gurur verici. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Yangın haberleri bizim için çok üzücü, olimpiyatlarda madalya ile umut oluyorsak ne mutlu. Türk kadını her zaman güçlüdür."

3 MADALYALI 4. SPORCU
2012 Londra'da bronz, 2016 Rio'da gümüş ve 2020 Tokyo'da bronz madalya alarak 3 madalyaya ulaşan Rıza Kayaalp bu başarıya ulaşan 4. isim oldu.

ADEM ASİL'İ 2. ATLAYIŞI YAKTI!
ERKEKLER atlama masasında Adem Asil ve Ahmet Önder mücadele etti ama madalya çıkmadı. Adem Asil, ilk atlayışında 15.266 puan alırken ikinci atlayışında sorun yaşadı ve 13.663 puan toplayarak ortalamada 147.449'da kalıp 6. oldu. Ahmet Önder ise ortalamada 14.066'yı bularak 7. oldu. Halka aleti finalinde ise İbrahim Çolak, 14.866 puan alarak serisini tamamladı ve 5. oldu. Adem Asil ise özellikle inerken sorun yaşayınca 14.600 puanla kendi disiplininde 7. olarak oyunları tamamladı

TOKYO 2020'DEN KISA KISA
5 BİN metre kadınlar finalinde piste çıkan Yasemin Can, 14:46.49'luk derecesi ile 8. oldu.
YELKEN yarışlarında dün yeterli rüzgar olmayınca ertelenme yaşandı. Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, Ateş-Deniz Çınar'ın müsabakaları bugüne ertelendi.
ATICILIKTA 50 metre tüfek 3 pozisyonunda Ömer Akgün 147 puanla elemeleri geçemedi.
ATICILIKTA 25 metre çubuk atış tabanca kategorisinde Özgür Varlık ilk ayakta 281, ikinci ayakta ise 274 puan aldı ve ilk 6'ya giremeyerek elendi.

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