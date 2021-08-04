Çifte final bileti: Cirit&3 adım

Cirit atmada Eda Tuğsuz 62.31 ile elemeleri bitirirken, 3 adım atlamada Necati Er 17.13 metre yaparak finale çıkmayı başardı
Cirit atma elemelerinde Eda Tuğsuz ikinci atışında 62.31 metreye ulaşarak kendi adına sezonun en iyi derecesini yaptı. Direkt finale yükselmek için gereken63 metreye ulaşamasa da sporcumuzgenel sıralamada 5. sırayıalarak finale çıkan 12 atlet arasınaadını yazdırdı. Tuğsuz, cuma günü TSİ 14.50'de madalya için yarışacak. 3 adım atlamada ise Necati Er finale çıkarak madalya için dev bir adım attı… Elemelerde B Grubu'nda yarışan 24 yaşındaki sporcumuz, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak serisinin en iyi 2. derecesini yaptı. Bu başarısıEr'e doğrudan final hakkı kazandırırken,yarın TSİ 05.00'te Tokyo OlimpiyatStadı'nda madalya için atlayacak.