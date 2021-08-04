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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Çifte final bileti: Cirit&3 adım

Cirit atmada Eda Tuğsuz 62.31 ile elemeleri bitirirken, 3 adım atlamada Necati Er 17.13 metre yaparak finale çıkmayı başardı

Cirit atma elemelerinde Eda Tuğsuz ikinci atışında 62.31 metreye ulaşarak kendi adına sezonun en iyi derecesini yaptı. Direkt finale yükselmek için gereken 63 metreye ulaşamasa da sporcumuz genel sıralamada 5. sırayı alarak finale çıkan 12 atlet arasına adını yazdırdı. Tuğsuz, cuma günü TSİ 14.50'de madalya için yarışacak. 3 adım atlamada ise Necati Er finale çıkarak madalya için dev bir adım attı… Elemelerde B Grubu'nda yarışan 24 yaşındaki sporcumuz, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak serisinin en iyi 2. derecesini yaptı. Bu başarısı Er'e doğrudan final hakkı kazandırırken, yarın TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda madalya için atlayacak.

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Çifte final bileti: Cirit&3 adım
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