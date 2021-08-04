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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Helal olsun sana!

Helal olsun sana!

15.633 puan ile serisini tamamlayan sporcumuz bronz madalyaya ulaştı. Gümüş fırsatı ise sadece 0.67 puan ile elimizden kaçtı

8. farklı branşta olimpiyat madalyamız Ferhat Arıcan'dan geldi
Artistik Cimnastik'te tarihimizde ilk madalyayı Ferhat Arıcan ile kazandık… Paralel bar aletinde finalde sahneye çıkan 28 yaşındaki sporcumuz, 15.633 puan aldı… Koltuklardan çift kol Amut hareketi ile serisine başlayan milli atletimiz, koltuklardan Makuts hareketi ile devam edip tek bara alt salto yaparken, sonrasında alt salto yarım burgu yaptı. Yeniden Makuts hareketi yaparak serisini sürdüren sporcumuz, finali de çok başarılı bir şekilde tamamlayarak mindere indi… Yere inişinde sevinmeye başlamasıyla çıkardığı başarılı oyunun farkında olduğunu gösteren sporcumuz, gümüş madalyayı ise 15.700 puan alan Alman Lukas Dauser'e kaptırdı. Altın madalya da Çinli sporcu Jingyuan Zou'ya 16.233 puanla gitti.

KENDİ ADINA TESCİLLİ 3 HAREKETİ VAR
2008'de paralel aleti, 2013'te atlama masası ve 2014'te Çin'de 45. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 3 hareket, Ferhat Arıcan'ın kendi adına tescillenmiş durumda.

ARICAN: BU MADALYA TÜRKİYE İÇİN
TARIHI başarısının ardından Ferhat Arıcan, madalyasını tüm Türkiye'ye armağan etti. 28 yaşındaki sporcumuz duygularını şöyle paylaştı: "Sadece cimnastik tarihi değil, Türk spor tarihinin büyük başarısı oldu. Türkiye, çok zor günler geçiriyor. Bu madalya yangınları söndürmek için çalışanlara bir nebze moral olabildiyse ne mutlu bana. İnşallah Türkiye'de yangınlar biter ve ülkemiz güzel haline yeniden kavuşur. Bu başarım tüm Türkiye için."

20 YILININ HAKKINI VERDİ
Ferhat Arıcan'ın annesi Dilek Hanım ve babası Ayhan Bey, büyük gurur yaşadıklarını söyledi
Ferhat Arıcan'ın başarısıyla ailesi de büyük mutluluk yaşadı. Milli cimnastikçinin performansını İzmir Buca'daki evlerinde izleyen anne Dilek Arıcan ve baba Ayhan Arıcan, çok gururlu olduklarını söyledi. Dilek Hanım, "Ferhat 20 yılının hakkını verdi bize. Emeğinin karşılığını aldı. Bizleri de gururlandırdı. Olimpiyat madalyası olan bir sporcunun annesiyim ben artık. O kadar mutluyum ki binlerce şükürler olsun. O kadar güzel bir duygu ki ben bakmıyorum, seyretmiyorum hiçbir şekilde. Arkam dönük, sonra tekrar izliyorum. Herkes bağırdıktan sonra 'Oldu mu?' diye soruyorum" ifadelerini kullandı.

OĞLUM TARİH YAZDI
Ayhan Arıcan ise "Türkiye adına çok sevindik. Cimnastikte tarih yazdı oğlum. Cimnastiğimizi bir yere getirmek için de büyük bir emek sarf etti. Bundan sonra da inşallah daha güzel yerlere getirecek" dedi.

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