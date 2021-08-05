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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Gönüllerin şampiyonu

Gönüllerin şampiyonu

Ölüm Grubu’nda 3. olup, olimpiyat tarihinde ilk kez çeyrek final oynayan Filenin Sultanları, G.Kore’ye 3-2 yenilip, Tokyo’ya veda etti. Mücadelesi hafızalara kazındı

Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat macerasını noktaladı ama ortaya koyduğu mücadeleyle gönlümüzün şampiyonu olmayı başardı. Ölüm Grubu olarak bilinen B Grubu'ndan 3. sırada çıkarak, adını çeyrek finale yazdıran Sultanlarımız, Güney Kore karşısında ilk seti 25-17 üstünlükle kapatmasına karşın, ikinci seti 25-17, 3. seti de 28-26 kaybetti. 2-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen ve 25-18'le maçı 2-2'ye getiren Ay-Yıldızlılar, final setini 15-13, maçı da 3-2 kaybederek Tokyo'ya nokta koydu. Kızlar grupta Çin ve Arjantin'i 3-0, Rusya'yı 3-2 yenmiş, İtalya'ya 3-1, ABD'ye 3-2 mağlup olup çeyrek finale kalmıştı.

BU TAKIMLA GURUR DUYUN
A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, 3-2 yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım son sayıya kadar savaştı. Galibiyeti hak ediyorduk. Özür dileriz. Asya takımları bize hep ters geliyor. Bunların da üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz" şeklinde konuştu.

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