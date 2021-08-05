Gönüllerin şampiyonu

Ölüm Grubu’nda 3. olup, olimpiyat tarihinde ilk kez çeyrek final oynayan Filenin Sultanları, G.Kore’ye 3-2 yenilip, Tokyo’ya veda etti. Mücadelesi hafızalara kazındı
Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat macerasını noktaladı ama ortaya koyduğu mücadeleyle gönlümüzün şampiyonu olmayı başardı. Ölüm Grubuolarak bilinen B Grubu'ndan 3. sıradaçıkarak, adını çeyrek finale yazdıran Sultanlarımız, Güney Kore karşısında ilk seti 25-17 üstünlükle kapatmasınakarşın, ikinci seti 25-17, 3. seti de28-26 kaybetti. 2-1 geriye düşmesinerağmen pes etmeyen ve 25-18'lemaçı 2-2'ye getiren Ay-Yıldızlılar,final setini 15-13, maçı da 3-2 kaybederek Tokyo'ya nokta koydu. Kızlar grupta Çin ve Arjantin'i 3-0, Rusya'yı3-2 yenmiş, İtalya'ya 3-1, ABD'ye 3-2mağlup olup çeyrek finale kalmıştı.
BU TAKIMLA GURUR DUYUN A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, 3-2 yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, "Türk halkı bu takımla gururduymalı. Oyuncularım son sayıya kadar savaştı.Galibiyeti hak ediyorduk. Özür dileriz. Asyatakımları bize hep ters geliyor. Bunların da üstesindengelmeyi öğrenmeliyiz" şeklinde konuştu.