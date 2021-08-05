Tokyo Olimpiyatları’nda karatede Serap Özçelik Arapoğlu grup maçlarında elendi

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Serap, kumite 55 kiloda A Grubu'nda mücadele etti. İlk maçında İranlı Sara Bahmanyar'la karşılaşan Serap, son 7 saniye kala rakibine 3 puan verdi ve 5-4 kaybetti. Serap, ikinci maçında Bulgaristan'dan Ivet Goranova karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen, rakibine 5-1 kaybetti.

Milli karateci son maçında ise Çin Taipeisi'nden Tzuyun Wen'le karşılaştı. Yarı finale yükselmesi için rakibini 3 farklı yenmesi gereken Serap, 1-0 öne geçtiği sırada sol bacağından sakatlık geçirdi. Tedavisinin ardından maça dönen Serap, rakibine 5-4 yenildi. Gruptaki 3 maçını da kaybeden Serap, Tokyo 2020'ye veda etti.

