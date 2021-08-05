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Giriş Tarihi: 5.8.2021 14:31

Tokyo Olimpiyatları'nda karatede Serap Özçelik Arapoğlu grup maçlarında elendi

AA
Tokyo Olimpiyatları’nda karatede Serap Özçelik Arapoğlu grup maçlarında elendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, grup maçlarında elendi.

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Serap, kumite 55 kiloda A Grubu'nda mücadele etti. İlk maçında İranlı Sara Bahmanyar'la karşılaşan Serap, son 7 saniye kala rakibine 3 puan verdi ve 5-4 kaybetti. Serap, ikinci maçında Bulgaristan'dan Ivet Goranova karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen, rakibine 5-1 kaybetti.

Milli karateci son maçında ise Çin Taipeisi'nden Tzuyun Wen'le karşılaştı. Yarı finale yükselmesi için rakibini 3 farklı yenmesi gereken Serap, 1-0 öne geçtiği sırada sol bacağından sakatlık geçirdi. Tedavisinin ardından maça dönen Serap, rakibine 5-4 yenildi. Gruptaki 3 maçını da kaybeden Serap, Tokyo 2020'ye veda etti.

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Tokyo Olimpiyatları'nda karatede Serap Özçelik Arapoğlu grup maçlarında elendi
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