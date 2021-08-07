Türk güreşçiler Tokyo’da 3 bronz aldı!

SÜLEYMAN KARADENİZ BRONZ MADALYAYI KAÇIRDI

Erkekler serbest stil 97 kiloda yarı finale kadar gelmeyi başaran Süleyman Karadeniz ise madalyadan olan sporcu oldu. Yarı finalde ABD'li Kyle Frederick Snyder'a mağlup olan Süleyman Karadeniz, oyunların 15. gününde bronz madalya mücadelesine çıktı.

Söz konusu karşılaşmada İtalyan Abraham de Jesus Conyedo Ruano'ya yenilen milli güreşçi oyunları beşinci tamamladı. Grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan Cenk İldem, son 16 turunda Bulgar Kiril Milenov Milov'a yenilerek elendi.

60 kiloda ise Kerem Kamal da yine son 16 turunda Moldovalı Victor Ciobanu'ya yenilerek oyunlara veda etti.

Erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenilerek mücadelesini tamamlarken, 57 kiloda ise Süleyman Atlı son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye yenilerek elendi.

Kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan da final göremeyen sporcular arasında yer aldı. ABD'li Sarah Ann Hildebrant'a mağlup olan Evin Demirhan, rakibinin yarı finalde Çinli güreşçiyle yenilmesiyle oyunları tamamladı.