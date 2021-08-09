Bekle bizi Paris

Bugüne kadar olmadığımız branşlarda gelen madalyaların sevincini yaşadık. Tarihe geçen sporcularımızı ayakta alkışlarken, mücadele ile gurur duyduk. Kazanılan tecrübe ile 2024 Paris’i heyecanla bekliyoruz
Sonda söyleyeceğimizi başta yazarak başlayalım söze; bugüne kadar birkaç branşta gelen (atletizm,boks, güreş, halter, judo, tekvando) başarılarla o kadar mutlu olmuşuz ki Tokyo'da geçtiğimiz her tur, aldığımız her sayı, boynumuza taktığımız her madalya ilkler arasına girdi. 18 branşta 108 sporcuile katıldığımız oyunlarda2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz iletoplamda 13 madalya alarak, 1948Londra'daki 12 madalyalı (6 altın,4 gümüş, 2 bronz) rekorukırdık ama 6 kez değilsadece 2 kez bayrağımızıgöndere çekebildik.
KAPANIŞ ALTIN KIZ BUSENAZ'DAN
Kovid-19 nedeniyle müsabakalar gibi kapanış töreni de seyircisiz gerçekleşti. Tokyoda kalan sporcular veda için Olimpiyat Stadı'ndaydı. Türkiye'nin bayrağını boksta tarih yazan altın madalyalı Busenaz Sürmeneli taşıdı. Mini konser, dans, sahne ve havai fişek gösterileri törene renk kattı.
BAYRAK FRANSA'YA TESLİM EDİLDİ Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Tokyo Valisi Yuriko Koike'den aldığı olimpiyat bayrağını, oyunlara 2024'te ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'in belediye başkanı Anne Hidalgo'ya devretti. Devir töreninin ardından Fransa milli marşı çalındı ve Paris'in tanıtımı stadın ekranlarına yansıtıldı. Aynı saatlerde uçaklar Paris'teki Eyfel Kulesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
ATEŞ SÖNDÜRÜLDÜ
Tokyo Olimpiyatı, 17 gündür yanan ateşin söndürülmesiyle son buldu. Ateş 3 yıl boyunca 2024 Paris Oyunları'na kadar yanmayacak.
A SPOR'DA OLİMPİYAT ŞÖLENİ
Tokyo'da göğsümüzü kabartan sporcularımız Türk halkıyla A Spor'da buluşuyor. Cimnastikte bronz alan Ferhat Arıcan yarın sabah 10.00'da, okçulukta olimpiyat şampiyonu olan altın çocuk Mete Gazoz ise 16.00'da canlı yayında A Spor'da olacak.
TOKYO
olimpiyatları bize okçulukta dünyanın en iyisi olduğumuzu gösterdi. MeteGazoz'la ata sporumuzyeniden şahakalktı.
BOKSTA kadınlarımız ilk kez sahneye çıktı. 69 kiloda BusenazSürmeneli'nin altını sadecekadınlarda değil bu branştakien büyük madalya olarak tarihegeçti. 51 kilodaki Buse Naz Çakıroğlu da gümüş alan ilk kadın boksör unvanıyla yurda döndü.
CİMNASTİKTE 4 sporcumuz tarihimizde ilk kez 7 farklı dalda final heyecanı yaşattı. Sadece paralel barda FerhatArıcan bronz madalyaya uzandıama İbrahim Çolak, Adem Asilve Ahmet Önder 'Gelecekbizim, bundan sonrası hepmadalya" mesajınıverdi.
TOKYO 2020 ile olimpiyatlarda ilk kez temsil hakkı kazanan ve 7 sporcu ile gittiğimiz karate, en çok madalya (4)kazandığımız branş oldu. Ali Sofuoğlu'nun bronzuTürkiye'nin olimpiyattaki100. madalyası olarakda tarihe geçti.
TÜRKİYE,tarihinde ilk defayüzme bayrak takımıile olimpiyatlaraTokyo'da katılma başarısınıgösterdi.
GÜREŞTEbronz madalyaalan Yasemin Adartarihe bu branşta madalyakazanan ilk kadın olarakgeçti. Daha önce olimpiyatlardagöğsümüzü kabartan,hedefi altın olarak koyanRıza Kayaalp ve TahaAkgül bronzda burukbir mutluluk yaşadı...
ATLETİZMkadınlar cirit atmadaEda Tuğsuz bir ilke imza atarakçıktığı finalde madalyayı 4 cm.ile kaçırıp 4. oldu. 73 yıl sonra üç adımatlamada finalde Türkiye'yi temsil edenNecati Er, 6.'lıkla yetinmek zorunda kaldı.Sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türkatlet olan Ersu Şaşma, en iyi 12 atlet arasınaadını yazdırdı. Eşref Apak, çekiç atmada 17 yılsonra adını finale yazdırdı ama sonuç istediğimizgibi olmadı. 400 metre engelli finali birçokrekoru içinde barındırırken YasmaniCapello 6. olarak büyük bir mücadeleortaya koydu. Yasemin Can madalyaalamadı ama 5 bin ve 10 binmetrede final heyecanıyaşattı.
TEKVANDODA Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber bronz alırken, bu branş ülkemize üst üste 6.olimpiyatta da madalyagetirme başarısıgösterdi.
KADIN Voleybol Milli Takımımız, olimpiyat tarihinde ilk kez gruptan çıkıp adını çeyrek finale yazdırdı. Olimpiyattan 5.'likle dönen kızlarımız, sonuçtan çok ortaya koydukları savaşçı ruhla tüm sporcularımıza örnek oldu.
YELKENDE 470 sınıfında Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ile Finn sınıfında mücadele eden Alican Kaynar, bu branşta olimpiyatlarda ilk kez finale kalarak madalya turunda yarışma başarısını gösterdiler.