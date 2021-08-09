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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Bekle bizi Paris

YASEMİN YILDIRIM
Bekle bizi Paris

Bugüne kadar olmadığımız branşlarda gelen madalyaların sevincini yaşadık. Tarihe geçen sporcularımızı ayakta alkışlarken, mücadele ile gurur duyduk. Kazanılan tecrübe ile 2024 Paris’i heyecanla bekliyoruz

Sonda söyleyeceğimizi başta yazarak başlayalım söze; bugüne kadar birkaç branşta gelen (atletizm, boks, güreş, halter, judo, tekvando) başarılarla o kadar mutlu olmuşuz ki Tokyo'da geçtiğimiz her tur, aldığımız her sayı, boynumuza taktığımız her madalya ilkler arasına girdi. 18 branşta 108 sporcu ile katıldığımız oyunlarda 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz ile toplamda 13 madalya alarak, 1948 Londra'daki 12 madalyalı (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) rekoru kırdık ama 6 kez değil sadece 2 kez bayrağımızı göndere çekebildik.

KAPANIŞ ALTIN KIZ BUSENAZ'DAN
Kovid-19 nedeniyle müsabakalar gibi kapanış töreni de seyircisiz gerçekleşti. Tokyoda kalan sporcular veda için Olimpiyat Stadı'ndaydı. Türkiye'nin bayrağını boksta tarih yazan altın madalyalı Busenaz Sürmeneli taşıdı. Mini konser, dans, sahne ve havai fişek gösterileri törene renk kattı.

BAYRAK FRANSA'YA TESLİM EDİLDİ
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Tokyo Valisi Yuriko Koike'den aldığı olimpiyat bayrağını, oyunlara 2024'te ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'in belediye başkanı Anne Hidalgo'ya devretti. Devir töreninin ardından Fransa milli marşı çalındı ve Paris'in tanıtımı stadın ekranlarına yansıtıldı. Aynı saatlerde uçaklar Paris'teki Eyfel Kulesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

ATEŞ SÖNDÜRÜLDÜ
Tokyo Olimpiyatı, 17 gündür yanan ateşin söndürülmesiyle son buldu. Ateş 3 yıl boyunca 2024 Paris Oyunları'na kadar yanmayacak.

A SPOR'DA OLİMPİYAT ŞÖLENİ
Tokyo'da göğsümüzü kabartan sporcularımız Türk halkıyla A Spor'da buluşuyor. Cimnastikte bronz alan Ferhat Arıcan yarın sabah 10.00'da, okçulukta olimpiyat şampiyonu olan altın çocuk Mete Gazoz ise 16.00'da canlı yayında A Spor'da olacak.

TOKYO
olimpiyatları bize okçulukta dünyanın en iyisi olduğumuzu gösterdi. Mete Gazoz'la ata sporumuz yeniden şaha kalktı.

BOKSTA kadınlarımız ilk kez sahneye çıktı. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin altını sadece kadınlarda değil bu branştaki en büyük madalya olarak tarihe geçti. 51 kilodaki Buse Naz Çakıroğlu da gümüş alan ilk kadın boksör unvanıyla yurda döndü.

CİMNASTİKTE 4 sporcumuz tarihimizde ilk kez 7 farklı dalda final heyecanı yaşattı. Sadece paralel barda Ferhat Arıcan bronz madalyaya uzandı ama İbrahim Çolak, Adem Asil ve Ahmet Önder 'Gelecek bizim, bundan sonrası hep madalya" mesajını verdi.

TOKYO 2020 ile olimpiyatlarda ilk kez temsil hakkı kazanan ve 7 sporcu ile gittiğimiz karate, en çok madalya (4) kazandığımız branş oldu. Ali Sofuoğlu'nun bronzu Türkiye'nin olimpiyattaki 100. madalyası olarak da tarihe geçti.

TÜRKİYE, tarihinde ilk defa yüzme bayrak takımı ile olimpiyatlara Tokyo'da katılma başarısını gösterdi.

GÜREŞTE bronz madalya alan Yasemin Adar tarihe bu branşta madalya kazanan ilk kadın olarak geçti. Daha önce olimpiyatlarda göğsümüzü kabartan, hedefi altın olarak koyan Rıza Kayaalp ve Taha Akgül bronzda buruk bir mutluluk yaşadı...

ATLETİZM kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz bir ilke imza atarak çıktığı finalde madalyayı 4 cm. ile kaçırıp 4. oldu. 73 yıl sonra üç adım atlamada finalde Türkiye'yi temsil eden Necati Er, 6.'lıkla yetinmek zorunda kaldı. Sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, en iyi 12 atlet arasına adını yazdırdı. Eşref Apak, çekiç atmada 17 yıl sonra adını finale yazdırdı ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. 400 metre engelli finali birçok rekoru içinde barındırırken Yasmani Capello 6. olarak büyük bir mücadele ortaya koydu. Yasemin Can madalya alamadı ama 5 bin ve 10 bin metrede final heyecanı yaşattı.

TEKVANDODA Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber bronz alırken, bu branş ülkemize üst üste 6. olimpiyatta da madalya getirme başarısı gösterdi.

KADIN Voleybol Milli Takımımız, olimpiyat tarihinde ilk kez gruptan çıkıp adını çeyrek finale yazdırdı. Olimpiyattan 5.'likle dönen kızlarımız, sonuçtan çok ortaya koydukları savaşçı ruhla tüm sporcularımıza örnek oldu.

YELKENDE 470 sınıfında Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ile Finn sınıfında mücadele eden Alican Kaynar, bu branşta olimpiyatlarda ilk kez finale kalarak madalya turunda yarışma başarısını gösterdiler.

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