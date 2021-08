Bekle bizi Paris

Sonda söyleyeceğimizi başta yazarak başlayalım söze; bugüne kadar birkaç branşta gelenbaşarılarla o kadar mutlu olmuşuz ki Tokyo'da geçtiğimiz her tur, aldığımız her sayı, boynumuza taktığımız her madalya ilkler arasına girdi.Kovid-19 nedeniyle müsabakalar gibi kapanış töreni de seyircisiz gerçekleşti. Tokyoda kalan sporcular veda için Olimpiyat Stadı'ndaydı. Türkiye'nin bayrağını boksta tarih yazan altın madalyalı Busenaz Sürmeneli taşıdı. Mini konser, dans, sahne ve havai fişek gösterileri törene renk kattı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach , Tokyo Valisi Yuriko Koike 'den aldığı olimpiyat bayrağını, oyunlara 2024'te ev sahipliği yapacak Fransa 'nın başkenti Paris'in belediye başkanı Anne Hidalgo 'ya devretti. Devir töreninin ardından Fransa milli marşı çalındı ve Paris'in tanıtımı stadın ekranlarına yansıtıldı. Aynı saatlerde uçaklar Paris'teki Eyfel Kulesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.Tokyo Olimpiyatı, 17 gündür yanan ateşin söndürülmesiyle son buldu. Ateş 3 yıl boyunca 2024 Paris Oyunları 'na kadar yanmayacak.Tokyo'da göğsümüzü kabartan sporcularımız Türk halkıyla A Spor 'da buluşuyor. Cimnastikte bronz alan Ferhat Arıcan yarın sabah 10.00'da, okçulukta olimpiyat şampiyonu olan altın çocuk Mete Gazoz ise 16.00'da canlı yayında A Spor'da olacak.olimpiyatları bize okçulukta dünyanın en iyisi olduğumuzu gösterdi.kadınlarımız ilk kez sahneye çıktı.51 kilodaki Buse Naz Çakıroğlu da gümüş alan ilk kadın boksör unvanıyla yurda döndü.4 sporcumuz tarihimizde ilk kez 7 farklı dalda final heyecanı yaşattı. Sadece paralel barda2020 ile olimpiyatlarda ilk kez temsil hakkı kazanan ve 7 sporcu ile gittiğimiz karate,tarihinde ilk defayüzme bayrak takımıile olimpiyatlaraTokyo'da katılma başarısınıgösterdi.bronz madalyaalan Yasemin Adartarihe bu branşta madalyakazanan ilk kadın olarakgeçti. Daha önce olimpiyatlardagöğsümüzü kabartan,hedefi altın olarak koyanRıza Kayaalp ve TahaAkgül bronzda burukbir mutluluk yaşadı...kadınlar cirit atmadabir ilke imza atarakçıktığı finalde madalyayı73 yıl sonra6.'lıkla yetinmek zorunda kaldı., en iyi 12 atlet arasınaadını yazdırdı., çekiç atmada 17 yılsonra adını finale yazdırdı ama sonuç istediğimizgibi olmadı. 400 metre engelli finali birçokrekoru içinde barındırırken6. olarak büyük bir mücadeleortaya koydu.madalyaalamadı ama 5 bin ve 10 binmetrede final heyecanıyaşattı.Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber bronz alırken, bu branş ülkemizeVoleybol Milli Takımımız, olimpiyat tarihinde ilk kez gruptan çıkıp adını çeyrek finale yazdırdı. Olimpiyattan 5.'likle dönen kızlarımız, sonuçtan çok ortaya koydukları savaşçı ruhla tüm sporcularımıza örnek oldu.470 sınıfında Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ile Finn sınıfında mücadele eden Alican Kaynar, bu branşta olimpiyatlarda ilk kez finale kalarak madalya turunda yarışma başarısını gösterdiler.