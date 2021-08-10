Bize büyük gurur yaşattınız

Olimpiyatlara katılan milli sporcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız bizlere büyük gurur yaşatmıştır” mesajını verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020'den rekor sayıdamadalyayla dönen OlimpiyatMilli Takımımızı canı gönüldentebrik ediyorum. Madalya kazansınkazanmasın, her bir evladımızTürkiye'yi hakkıyla temsil etmiş,bizlere büyük gurur yaşatmıştır" ifadesini kullandı.
COŞKUYLA KARŞILANDILAR
Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden sporculardan bir bölümü yurda döndü. Tokyo'dan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen kafile için coşkulu karşılama düzenlendi. Kafile çiçeklerle, davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Çok sayıda federasyon yetkilisi, genç sporcular ile ailelerin katıldığı karşılamada duygu dolu anlar yaşandı.