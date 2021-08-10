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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Bize büyük gurur yaşattınız

Bize büyük gurur yaşattınız

Olimpiyatlara katılan milli sporcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız bizlere büyük gurur yaşatmıştır” mesajını verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır" ifadesini kullandı.

Team Türkiye ekibine teşekkür eden Erdoğan, olimpiyat şampiyonları Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile karatede gümüş alan Eray Şamdan'ın fotoğraflarının, bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan (artistik cimnastik), Hakan Reçber (tekvando), Hatice Kübra İlgün (tekvando), Rıza Kayaalp (güreş), Yasemin Adar (güreş), Taha Akgül (güreş), Ali Sofuoğlu (karate), Merve Çoban (karate) ve Uğur Aktaş'ın (karate) isimlerinin bulunduğu bir grafiğe de paylaşımında yer verdi.

COŞKUYLA KARŞILANDILAR
Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden sporculardan bir bölümü yurda döndü. Tokyo'dan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen kafile için coşkulu karşılama düzenlendi. Kafile çiçeklerle, davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Çok sayıda federasyon yetkilisi, genç sporcular ile ailelerin katıldığı karşılamada duygu dolu anlar yaşandı.

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