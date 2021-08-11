‘Bu başarının temelini 1995’te Erdoğan attı’

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda aldıkları madalyalarla tarih yazan milli sporcularımız dün Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. A SPOR'un yayınına çıkan karateciler, SABAH Spor'un da sorularını yanıtladı. Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, olimpiyatlardaki başarının geçmişi olduğunu belirterek, "Bu başarının temeli 1995 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştır. O zaman sadece karateye değil güreş gibi tekvando gibi dallara da önem vererek herkese sporun futboldan ibaret olmadığını göstermiştir. Tabii ki rahmetli federasyonbaşkanımız Esat Delihasanda bu başarıda büyük pay sahibidir" ifadelerini kullandı. Gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, "Ülkemizden çok uzak olsak da hiç yalnız kalmadık. Hayatımda hiç bu kadar mesaj almamıştım. Gerçekten yalnız değilmişiz. Aslında altın madalyayı alabileceğime çok inanmıştım. İlk tekmeyi yedikten sonra biraz psikolojik olarak baskı altında kaldım ve bu da benim maçımın kaderini etkiledi" dedi.
KADIN OLARAK ÖNEMLİYDİ
Katada bronz madalyayı boynuna geçiren Ali Sofuoğlu ise, "Grubumdaki Japon sporcunun 20 maçlık yenilmezlik serisi vardı. Hedefimiz onu da devirmekti ama olmadı. Ayrıca kazandığım madalya ülkemizin olimpiyatlardaki 100'üncü madalyası imiş. Bu da benim için ayrı bir mutluluk oldu. Tabii ki tüm arkadaşlarım gibi ben de altın madalya kazanmak isterdim. Şimdi daha çok çalışıp önümüzdekidünya şampiyonasında zirveye çıkmayıarzuluyorum" yorumunu yaptı. Bronz kazanan Merve Çoban "Kadın olarak bunu başarmak ülkemiz için ayrı bir gurur. Bir savunma sporu olduğu için de karateyi tüm anne babalarına çocuklarına öğretmeleri için öneriyorum. Belki de aralarından olimpiyat sporcuları çıkacak" ifadesini kullandı.
YILLARCA BU HAYALLE YAŞADIK
Bronz madalyalı bir başka isim olan Uğur Aktaş ise şöyle konuştu: "Biz yıllardırbu hayalle yaşadık. Son iki yılda 24tane maça çıktım. Kotamı şampiyon olarakaldım. Kazandığım 13. madalyaylaülkemizin madalya rekorunu kırdık.Bu da ayrı birmutluluk oldu."
O GÖZYAŞLARINI ÇOK İYİ ANLIYORUZ
TOKYO'DA olimpiyat köyünde yaşadıklarına da değinen karatecilerimiz, her branştan Türk sporcunun tek yürek olduğunun altını çizdi. Eray Şamdan, "Her madalya haberinde koşarak aşağı iniyorduk. Bizim kadar tek yürek olan başka bir ülke görmedik" derken, Uğur Aktaş da "Altın ya da bronz, fark etmez. Orada yer almak bile yıllarca verilen emeğin ödülüdür. En çok voleybol takımımıza üzüldük. Madalyayı sonuna kadar hak ettiler. O döktükleri gözyaşlarını biz çok iyi anlıyoruz" diye konuştu.