Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla buluştu

GUIDETTI: HEDEFİMİZ SIRBİSTAN'DA RÖVANŞI SIRPLARDAN ALMAK

Giovanni Guidetti, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmek ve Sırbistan'da oynanacak müsabakada Sırplardan 2019'un rövanşını alarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydetti.

FIVB Milletler Ligi ve Tokyo 2020'de çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Guidetti, şu görüşleri aktardı:

"Takımıma ve teknik ekibime geçirmiş oldukları muhteşem yaz dönemi için teşekkür ediyorum. Bu sene en zor yazı yaşıyoruz. Bir takım ve oyuncular için yeni bir turnuvaya başlamak ve konsantrasyon sağlamak çok zor. Ancak Avrupa Şampiyonası için kampa başladığımız ilk günden şu ana kadar oyuncular çok motive. Antrenmanlarda yüzde 100'lerini veriyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda bizi zor maçlar bekliyor. Biz buna hazırız ve neler yapabileceğimizin farkındayız. Son Avrupa Şampiyonası'nı evimizde mükemmel bir şekilde oynadık ve gümüş madalya kazandık. Şu an hedefimiz Sırbistan'da rövanşı Sırplara karşı almak."

Tokyo 2020 ile ilgili bir soruyu İtalyan çalıştırıcı, "Harika oynadık. Maalesef her turnuvada her takımın kötü oynadığı maç oluyor. Güney Kore'yi yenmeye çok yakındık. Bu atmosferi bizden daha iyi biliyorlardı. Biz de kendi hikayemizi yazmaya başladık. Aldığımız dersler Paris 2024'te bize çok yardımcı olacak." şeklinde yanıtladı.

Guidetti, Tokyo 2020'de çeyrek finalde 3-2 mağlup oldukları Güney Kore maçına dair "Neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna, "Hayatın her anında değişik senaryolar ve seçmeniz gereken anlar vardır. Eğer sihirli bir değneğim olsa Güney Kore'den Kim Yeon Koung'u sahanın dışına çıkarırdım" cevabını verdi.