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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Trabzon’a armağan olsun

YUNUS EMRE SEL
Trabzon’a armağan olsun

Tezahüratlar ve Mehteran’ın marşları ile ortam bayram yerine çevrildi. Sürmeneli duygularını, “Verdiğim altın sözünü tuttuğum için mutluyum. Madalyam, Trabzon’a ve Trabzonspor’a armağan olsun” diyerek dile getirdi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak tarihe geçen milli boksör Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da büyük ilgi gördü. Havaalanında tezahüratlar ve Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın çaldığı kahramanlık türküleriyle karşılanan Sürmeneli, çok mutlu olduğunu söyledi. Şampiyon sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bir söz vermiştim; bu olimpiyat şehrine altın madalya yakışır diye, sözümü tuttum. Bu şehir bunu hak ediyordu. Şehrin öz evladı olarak bunu yaptım. Trabzon'a, Trabzonspor'a armağan olsun. Çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçekten bu madalyada emek var, gözyaşı var, her şey var.

'YAPAMAZ DİYENLERE GELSIN'
Bu madalya, 'Türk kadını yapamaz' diyen herkese gelsin. İnşallah daha güzel başarılarla buraya gelmek nasip olsun. Çok mutluyum. Şehri ve insanları görünce daha çok mutlu oluyorum. İyi ki diyorum aç kalmışım, susuz kalmışım ki bu madalyayı buraya getirebilmişim."

'SÖZÜMÜ TUTTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'
Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, 2013 yılında sosyal medya hesabından verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirtip, "Yıllardır bu işle uğraşıyorum. Avrupa ve dünya derecelerim oldu. Trabzon'a, Avrupa ve dünyada ilk madalyayı ben kazandırdım. 2013 yılında sosyal medya hesabımdan 'Bir gün bu şehre olimpiyat madalyalı sporcu yetiştireceğim ve halkı sokaklara dökeceğim' dedim. Evet halk sokaklarda. Sözümüzü tuttuğum için çok mutluyum" dedi.

'TÜRKLER GELİYOR' MARŞINA EŞLİK ETTİ
Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme kendilerini karşılamaya gelen Mehter takımının seslendirdiği, 'Türkler geliyor' marşına büyük bir coşkuyla eşlik ettiler.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE ŞEHİR TURU
Havalimanındaki karşılamanın ardından kendisini bekleyen üzerinde adının yazılı olduğu açık otobüse binen Sürmeneli ile antrenörü Süme, aileleri ve arkadaşlarının da katılımıyla şehir turu attı. Konvoya çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

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