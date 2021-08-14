Rövanşı alacağız

Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın başantrenörü Guidetti, “Son şampiyonada finalde Sırbistan’a kaybetmiştik. Şimdi hedefimiz rövanşı almak” dedi
AMilli Kadın Voleybol Takımı, 18 Ağustos'ta başlayacak 2021 Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başantrenör GiovanniGuidetti, FIVB Milletler Ligi ve Tokyo 2020'de çok iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Bir takım ve oyuncular için yeni bir turnuvaya başlamak ve konsantrasyon sağlamak çok zor. Ancak Avrupa Şampiyonası için kampa başladığımız ilk günden şu ana kadar oyuncular çok motive. SonAvrupa Şampiyonası'nı evimizde mükemmelbir şekilde oynadık ve gümüş madalyakazandık. Şu an hedefimiz Sırbistan'da rövanşıSırplar'a karşı almak" dedi. Guidetti, Tokyo 2020'de çeyrek finalde 3-2 kaybettikleri Güney Kore maçına dair "Neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna, "Güney Kore'den Kim Yeon Koung'usahanın dışına çıkarırdım" cevabını verdi.
TÜRKİYE SULTANLARİLE GURUR DUYACAK
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Avrupa Şampiyonası'nda herkesin gurur duyacağı bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah buradan da güzel bir sonuç elde edeceğiz ve ülkemizi gururlandıracağız. Hedefimiz hep madalyadır. Türk voleybolu her turnuvada bir madalya hesabı yapmıştır. Oyuncularımız bunu başardılar, başarmaya da devam edecekler" dedi.