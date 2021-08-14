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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Rövanşı alacağız

Rövanşı alacağız

Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın başantrenörü Guidetti, “Son şampiyonada finalde Sırbistan’a kaybetmiştik. Şimdi hedefimiz rövanşı almak” dedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18 Ağustos'ta başlayacak 2021 Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başantrenör Giovanni Guidetti, FIVB Milletler Ligi ve Tokyo 2020'de çok iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Bir takım ve oyuncular için yeni bir turnuvaya başlamak ve konsantrasyon sağlamak çok zor. Ancak Avrupa Şampiyonası için kampa başladığımız ilk günden şu ana kadar oyuncular çok motive. Son Avrupa Şampiyonası'nı evimizde mükemmel bir şekilde oynadık ve gümüş madalya kazandık. Şu an hedefimiz Sırbistan'da rövanşı Sırplar'a karşı almak" dedi. Guidetti, Tokyo 2020'de çeyrek finalde 3-2 kaybettikleri Güney Kore maçına dair "Neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna, "Güney Kore'den Kim Yeon Koung'u sahanın dışına çıkarırdım" cevabını verdi.

TÜRKİYE SULTANLAR İLE GURUR DUYACAK
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Avrupa Şampiyonası'nda herkesin gurur duyacağı bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah buradan da güzel bir sonuç elde edeceğiz ve ülkemizi gururlandıracağız. Hedefimiz hep madalyadır. Türk voleybolu her turnuvada bir madalya hesabı yapmıştır. Oyuncularımız bunu başardılar, başarmaya da devam edecekler" dedi.

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