Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Belçika Rallisi'nin galibi Thierry Neuville oldu
Giriş Tarihi: 15.8.2021 16:41

Belçika Rallisi'nin galibi Thierry Neuville oldu

AA
Belçika Rallisi’nin galibi Thierry Neuville oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Belçika'da düzenlenen 8. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

WRC takvimindeki 20 etaptan oluşan 295,78 kilometrelik yarışı, 2 saat 30 dakika 24.2 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun ilk, kariyerinin 14. ralli zaferine ulaştı.

İrlandalı Craig Breen, takım arkadaşı Neuville'in 30.7 saniye arkasında ikinci, Toyota Gazoo ekibinden Fin pilot Kalle Rovanpera ise liderin 43.1 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Toyota Gazoo'dan Fransız Sebastien Ogier, 162 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 124'er puanla takım arkadaşı Büyük Britanyalı Elfyn Evans ve Thierry Neuville izledi. WRC'nin 9. ayağı, 9-12 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın takası! Paris'te masaya oturdular
Son dakika | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor: Gözler 3600 ek gösterge için atılacak adımlara çevrildi
Bahçeli’den taziye
Kahramanmaraş uçak kazası sonrası acı detay: Pilotun vasiyeti ağlattı!
SON DAKİKA! Boupendza'nın takım arkadaşı Fenerbahçe'ye geliyor! Samatta'yı da kabul ederlerse...
Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Bilim Kurulu'ndan flaş tavsiye kararı
Devletimiz sağolsun çocuklarımı kurtardı
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in aklı 2 yıldız transferde! 12 milyon Euro istiyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika Rallisi'nin galibi Thierry Neuville oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA