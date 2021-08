Yasmani Copello Escobar: Kazandığım her madalyayı Türkiye’ye borçluyum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derecesi ile 6'ncı olan milli atlet Yasmani Copello Escobar, eşi Elif ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki yarış sonrası yaptığı açıklamalar sonrasında duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamayan Yasmani Copello Escobar, "Ben eğer ağlıyorsam bu gerçekten içimden geldiği içindir. Bunu başka bir hisle yapmam mümkün değil. Her zaman her röportajımda söylediğim gibi, Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığım her şeyi, kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum. Önemli bir konu da şu ki yüzde yüz Türkçe konuşamamam benim hislerimi azaltıyor anlamına gelmiyor. Türkçe konuşmamam demek ben bu ülkeyi daha az seviyorum demek değil. Lütfen bu konuda beni yanlış anlamasınlar. Benim o kadar yorucu ve stresli bir hayatım var ki bu kadar üst seviyede spor yapmak antrenman yapmak beni çok yoruyor ve tüm bu yoğunluk benim Türkçe öğrenmemi zorlaştırıyor. Türkçe için çok büyük bir zaman ayırmam gerekli fakat şu anki seviyede yaptığım spora bakacak olursak pek mümkün değil. Ellerim soyuluyor çoğu zaman, vücudumda yaralar çıkıyor. Böyle stresli bir hayatım var ama ben inanıyorum ki spor hayatım bitip aile hayatım başladığında iyi Türkçe konuşabileceğime inanıyorum. Her zaman en iyimi vermeye çalışıyorum. Her zaman Türkiye için madalya kazanmak istiyorum. Kendimi bu konuda baskılıyorum" diye konuştu.