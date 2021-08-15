Yasmani Copello Escobar: Kazandığım her madalyayı Türkiye’ye borçluyum

"2024'E GELEBİLİRSEM NE MUTLU BANA"

Kariyerinin devam etmesi ve 2024 Olimpiyatları hakkındaki düşünceleri sorulan Yasmani, "Yıl yıl gitmeyi tercih ediyorum, spor bu, sakatlık olabilir, performans düşüklüğü olabilir. Yaşadığım şeyler bunlar, çünkü bu hislere yakınım biliyorum, sakatlık yaşıyorum sürekli. O yıla gelebilirsem ne mutlu bana" dedi.

"ANTRENÖRLÜK KONUSU HAKKINDA ŞU AN İÇİN BİR ŞEYLER SÖYLEYEMİYORUM"

Yasmani, hayatını Türkiye'de sürdürmek istediğini ifade ederek şunları dile getirdi:

"Ben hayatımı burada sürdürmek istiyorum, burada evli olduğum için de benim hayatım artık burada. Tabii ben aktif bir sporcuyum, belki bakanlıkta bir görev almak isterim. Antrenörlük konusu hakkında şu an için bir şeyler söyleyemiyorum çünkü önce sporu bırakmam lazım. Aile hayatımızda planladığımız şeyler var, bir çocuk sahibi olmayı istiyoruz ama ben şu an kendimi göz önüne aldığımda atletizm çok emek verilen ve acı çekilen bir spor dalı. Açıkça söylemek gerekirse çocuğumun bu yollardan geçmesini istemem fakat büyüdüğünde benim yarışlarımı izler ve benim gibi olmak isterse, kanatlarını açıp bu spor dalına uçmak isterse, kanatlarını kırmam desteklerim engel olmam."

"ÇOCUKLUĞUNUZUN GEÇTİĞİ ORTAMDAKİ LİDERİN ÜLKESİNE GİDİP O'NUN BAYRAĞINI TAŞIYORSUNUZ"

Küba halkının Mustafa Kemal Atatürk ile çok ayrı bir bağı olduğunun sorulması üzerine de Yasmani, "Aslında çocukken bilmiyordum ama sürekli etrafında olduğum biriydi. Biz Havana'da parkta oynarken aynı parkta bir Atatürk büstü vardı. Oraya sürekli çiçekler geliyordu, bakımı yapılan bir yerdi. Biz de kendi aramızda konuşuyorduk bu isim önemli bir isim olmalı ki sürekli bakımı yapılıyor diyorduk. Hatta şöyle derdik; 'Küba'dan biri mi de bu kadar ilgi görüyor, çiçek alıyor.' Sonra anladık tabii o Atatürk, Türkiye'nin kurucusu. Aslında bu film gibi düşünsenize çocukluğunuzun geçtiği ortamdaki liderin ülkesine gidip O'nun bayrağını taşıyorsunuz. İnanılmaz bir duyguydu, kader diyelim buna, kaderimiz orada yazılmış gibi. Hatta eşimle orayı ziyaret ettiğimizde yine film şeridi gibi gözümün önünden geçti tüm çocukluğum ve şimdiki hayatım. Hepsi birbiriyle bağlantılı" şeklinde konuştu.

"KAPADOKYA'YI GÖRMEK İSTİYORUM, ORAYI MERAK EDİYORUM"

Türkiye'de gezmeyi sevdiği yerler ve en sevdiği yemek hakkında da konuşan Yasmani, "Sürekli yurt dışında kamplarda yarışlarda olduğum için spor hayatımı bitirdiğimde Türkiye'nin her yerini her karışını gezmek tanımak istiyorum. Sonra şöyle düşünüyorum; neden başka yere gideyim ki? Benim ülkem diğer bütün ülkelerden güzel. Kapadokya'yı görmek istiyorum, orayı merak ediyorum. Bir zaman ayırıp kendime oraya gideceğim. Aslında yemeklerin hepsini çok seviyorum, Türk yemekleri çok güzel ama en çok kuru fasulye yemeyi seviyorum. Tabii tatlı olarak da baklava çok güzel, onu da çok severek yiyorum" dedi.