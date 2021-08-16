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Giriş Tarihi: 16.8.2021

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Kasımpaşa'da mecburi ayrılık
TFF'nin 10 Ağustos'ta kulüp lisans talimatnamesinde yaptığı değişiklikten sonra Süper Lig ekibi Kasımpaşa, UEFA Pro Lisansı veya denk bir belgesi olmayan teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. 38 yaşındaki hoca, talimat değişikliğinden sonra deplasmandaki Hatayspor maçında tribüne çıkmak zorunda kalmıştı. Öte yandan Şenol Can'ın geçen sezon da Kasımpaşa'nın başında sahaya çıkmasının kurallara aykırı olduğu iddiasıyla TFF'ye başvuran BB Erzurumspor, Kasımpaşa'nın ayrılık açıklamasına atıfta bulunarak, "Sayın Şenol Can ile değil, teknik direktörünüz Sayın Şenol Can ile yollarınızı ayırdığınızı belirtmek isteriz" mesajını yayınladı

DENİZ ÖNCÜ, AVUSTURYA'DA İKİNCİ OLARAK PODYUMA ÇIKTI
MİLLİ motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağında Avusturya'da ikinci olarak podyum sevinci yaşadı. Red Bull KTM Tech3 takımıyla Bitci Motorrad Grand Prix'sinde Red Bull Ring pistinde yarışan Öncü, FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez ödül kürsüsüne çıkma başarısını da gösterdi.

MİLLİ OKÇU CEREN KOÇUR'DAN GÜMÜŞ MADALYA GELDİ
GENÇLER Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Ceren Koçur gümüş madalya kazandı. Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlen şampiyonanın son gününde milli sporcu, klasik yay kadet kadınlar kategorisi finalinde Fransız rakibi Caroline Lopez'e 6-4 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

5 GOL ATAN FREY'İN DİZ KAPAĞI KIRILDI
Sezon başında Fenerbahçe'den bonservisiyle Belçika'nın Royal Antwerp takımına transfer olan Michael Frey, sakatlık şoku yaşadı. 5-2'lik Standard Liege maçında 5 golle yıldızlaşan İsviçreli forvet, Charleroi karşılaşmasında sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcunun sol diz kapağında kırık tespit edildiği ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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