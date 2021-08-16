Kasımpaşa'da mecburi ayrılık
TFF'nin 10 Ağustos'ta kulüp lisans talimatnamesindeyaptığı değişikliktensonra Süper Lig ekibi Kasımpaşa, UEFA ProLisansı veya denk bir belgesi olmayan teknikdirektör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarınayrıldığını duyurdu. 38 yaşındaki hoca,talimat değişikliğinden sonra deplasmandakiHatayspor maçında tribüne çıkmakzorunda kalmıştı. Öte yandan Şenol Can'ıngeçen sezon da Kasımpaşa'nın başında sahayaçıkmasının kurallara aykırı olduğu iddiasıylaTFF'ye başvuran BB Erzurumspor, Kasımpaşa'nınayrılık açıklamasına atıfta bulunarak,"Sayın Şenol Can ile değil, teknik direktörünüzSayın Şenol Can ile yollarınızı ayırdığınızıbelirtmek isteriz" mesajını yayınladı
DENİZ ÖNCÜ, AVUSTURYA'DA İKİNCİ OLARAK PODYUMA ÇIKTI
MİLLİ motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağında Avusturya'da ikinci olarakpodyum sevinci yaşadı. Red Bull KTM Tech3 takımıyla Bitci Motorrad Grand Prix'sinde Red Bull Ring pistinde yarışan Öncü, FIM Moto3 DünyaŞampiyonası'nda ikinci kez ödül kürsüsüneçıkma başarısını da gösterdi.
MİLLİ OKÇU CEREN KOÇUR'DAN GÜMÜŞ MADALYA GELDİ GENÇLER Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Ceren Koçur gümüş madalya kazandı. Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlen şampiyonanın son gününde milli sporcu, klasik yay kadet kadınlar kategorisi finalinde Fransız rakibi Caroline Lopez'e 6-4 kaybederekgümüş madalyanın sahibi oldu.
5 GOL ATAN FREY'İN DİZ KAPAĞI KIRILDI
Sezon başında Fenerbahçe'den bonservisiyle Belçika'nın Royal Antwerp takımına transfer olan Michael Frey, sakatlık şoku yaşadı. 5-2'lik Standard Liege maçında 5 golle yıldızlaşan İsviçreli forvet, Charleroi karşılaşmasında sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcunun sol diz kapağında kırık tespit edildiği ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.