TFF'nin Süper Lig ekibi Kasımpaşa, UEFA ProLisansı veya denk bir belgesi olmayan teknikdirektör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarınayrıldığını duyurdu. 38 yaşındaki hoca,talimat değişikliğinden sonra deplasmandakiÖte yandan Şenol Can'ıngeçen sezon da Kasımpaşa'nın başında sahayaçıkmasının kurallara aykırı olduğu iddiasıylaTFF'ye başvuran BB Erzurumspor , Kasımpaşa'nınayrılık açıklamasına atıfta bulunarak,"Sayın Şenol Can ile değil, teknik direktörünüzSayın Şenol Can ile yollarınızı ayırdığınızıbelirtmek isteriz" mesajını yayınladıMİLLİ motosikletçi Deniz Öncü , Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağındaRed Bull KTM Tech3 takımıyla Bitci Motorrad Grand Prix'sinde Red Bull Ring pistinde yarışan Öncü,Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Ceren Koçur gümüş madalya kazandı. Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlen şampiyonanın son gününde milli sporcu, klasik yay kadet kadınlar kategorisi finalindeSezon başında Fenerbahçe'den bonservisiyle Belçika'nın Royal Antwerp takımına transfer olan Michael Frey, sakatlık şoku yaşadı. 5-2'lik Standard Liege maçında 5 golle yıldızlaşan İsviçreli forvet, Charleroi karşılaşmasında sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcunun sol diz kapağında kırık tespit edildiği ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.