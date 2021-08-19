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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Madalyasıyla bir bebeğe hayat oldu

UĞUR ÇEM
Madalyasıyla bir bebeğe hayat oldu

Ünlü sporcu olimpiyatlarda kazandığı gümüş madalyayı, acil kalp ameliyatı olması gereken 8 aylık bir bebek için açık arttırmada 293 bin Euro’ya sattı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda cirit atmada ikinci olan Polonyalı atlet Maria Andrejczyk, büyük bir yardımseverlik örneği gösterdi. Ünlü sporcu, 8 aylık bir bebeğin kalp ameliyatı masraflarını karşılayabilmek amacıyla Tokyo'da kazandığı gümüş madalyasını açık arttırmaya çıkardı. Polonyalı atletin, madalyasını ise 293 bin Euro'ya (Yaklaşık 2 milyon, 900 bin TL) Zabka adında bir market zinciri kazandı. 25 yaşındaki atlet böylece Miloszek isimli bebeğin Amerika'da yaklaşık 330 bin Euro'ya mal olacak ameliyatı için gereken paranın yüzde 90'ını karşıladı.

Ayrıca müzayedeyi kazanan şirket, bu fedakârlıktan çok etkilenerek madalyasını başarılı sporcuya geri vereceğini açıkladı. 2016 yılında Brezilya'nın Rio şehrinde yapılan olimpiyatlarda kıl payı madalyayı kaçıran ve 4. olan Maria Andrejczyk'e, 2018'de kemik kanseri teşhisi konulmuştu. Spora olan tutkusu ve azmiyle kanseri yenen başarılı sporcu, Tokyo'da da kürsüye çıkmayı başardı. Andrejczyk ile birlikte finallerde yarışan milli sporcumuz Eda Tuğsuz ise 4. sarada yer almıştı.

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Madalyasıyla bir bebeğe hayat oldu
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