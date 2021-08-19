Madalyasıyla bir bebeğe hayat oldu

Ünlü sporcu olimpiyatlarda kazandığı gümüş madalyayı, acil kalp ameliyatı olması gereken 8 aylık bir bebek için açık arttırmada 293 bin Euro’ya sattı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda cirit atmada ikinci olan Polonyalı atlet Maria Andrejczyk, büyük bir yardımseverlik örneği gösterdi. Ünlü sporcu, 8 aylık bir bebeğin kalp ameliyatı masraflarını karşılayabilmek amacıyla Tokyo'da kazandığı gümüş madalyasını açık arttırmaya çıkardı. Polonyalı atletin, madalyasınıise 293 bin Euro'ya(Yaklaşık 2 milyon,900 bin TL) Zabkaadında bir marketzinciri kazandı. 25 yaşındaki atlet böylece Miloszek isimli bebeğin Amerika'da yaklaşık 330 bin Euro'ya mal olacak ameliyatı için gereken paranın yüzde 90'ını karşıladı.
Ayrıca müzayedeyi kazanan şirket, bu fedakârlıktan çok etkilenerek madalyasını başarılı sporcuya geri vereceğini açıkladı. 2016yılında Brezilya'nın Rio şehrindeyapılan olimpiyatlardakıl payı madalyayı kaçıranve 4. olan Maria Andrejczyk'e,2018'de kemik kanseri teşhisikonulmuştu. Spora olan tutkusu ve azmiyle kanseri yenen başarılı sporcu, Tokyo'da da kürsüye çıkmayı başardı. Andrejczyk ile birlikte finallerde yarışan milli sporcumuz Eda Tuğsuz ise 4. sarada yer almıştı.