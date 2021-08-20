Seria A şampiyonu Inter’den sürpriz hamle! Lukaku yerine Thuram geliyor...

İtalya Serie A'da yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Inter, takviye çalışmalarına devam ediyor. Takımın yıldız ismi Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye gönderen mavi-siyahlılar, yerine Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.

Forvet hattına bir takviye daha yapmak isteyen son şampiyon, Gladbach'ın 24 yaşındaki Fransız forveti Marcus Thuram'ı listesine aldı. Inter'in Fransız futbolcu için 20 milyon Euro bonservis önerdiği, Alman ekibinin ise Thuram için en az 30 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.