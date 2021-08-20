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Giriş Tarihi: 20.8.2021 12:04 Son Güncelleme: 20.8.2021 12:05

Seria A şampiyonu Inter'den sürpriz hamle! Lukaku yerine Thuram geliyor...

DHA
Seria A şampiyonu Inter’den sürpriz hamle! Lukaku yerine Thuram geliyor...

Serie A'nın son şampiyonu Inter, Mönchengladbach'ta forma giyen 24 yaşındaki Fransız oyuncu Marcus Thuram'ı, kadrosuna kamak istiyor. Inter, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye satmıştı. Roma'dan Dzeko da kadroya katıldı.

İtalya Serie A'da yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Inter, takviye çalışmalarına devam ediyor. Takımın yıldız ismi Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye gönderen mavi-siyahlılar, yerine Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.

Forvet hattına bir takviye daha yapmak isteyen son şampiyon, Gladbach'ın 24 yaşındaki Fransız forveti Marcus Thuram'ı listesine aldı. Inter'in Fransız futbolcu için 20 milyon Euro bonservis önerdiği, Alman ekibinin ise Thuram için en az 30 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Gladbach ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Thuram, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istemesi nedeniyle Inter'den gelen transfer teklifine sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla 40 maça çıkan Thuram; 11 gol, 12 asistlik performans göstermişti.

TRANSFERDEN 200 MİLYON EURO GELİR

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Inter, şampiyon kadrosunu koruyamadı. Takımın yıldız ismi Lukaku'yu 115 milyon Euro Chelsea'ye gönderen mavi-siyahlılar, şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olan Achraf Hakimi'yi de 60 milyon Euro karşılığında PSG'ye sattı.

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Yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle teknik direktör Conte ve takımın yıldız isimleriyle yollarını ayıran Milano ekibi, bu isimlerin yerine daha düşük bonservisli oyunculara yöneldi.

Bonservisi elinde olan Hakan Çalhanoğlu ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Inter, Dumfries'e 12.5, genç stoper Vanheusden'e ise 16 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kadroya dahil edilmesi düşünülen Marcus Thuram, son şampiyonun bu sezonki en pahalı transferi olabilir.

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Seria A şampiyonu Inter'den sürpriz hamle! Lukaku yerine Thuram geliyor...
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