Sultanlar’a yan bakılmıyor

Avrupa Şampiyonası’nda D Grubu’ndaki ilk müsabakasında ev sahiplerinden Romanya’yı deviren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Ukrayna’yı set bile vermeden 3-0 yenerek yoluna tam gaz devam etti
Tokyo Olimpiyatları'nda 5. olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda da rakip tanımıyor. Sultanlar, D Grubu'ndakiikinci maçında Ukrayna'yı3-0 yenip 2'de 2 yaptı. Romanya'nın Kaloşvar şehrinde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Milliler, Ukrayna'yı ilk sette etkili servisler sonunda 25-14 ile geçti.
EDA VE EBRAR SETİ GETİRDİ
İkinci sette kaptan Eda Erdem ve Ebrar Karakurt ile etkili olan Türkiye, 25-19 galipgelerek durumu 2-0'a getirdi. Sultanlar, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26- 24, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Şampiyonanın ilk maçında Millilerimiz Romanya'yı 3-1 devirirek ilk galibiyetini elde etmişti.
YÜZLERİNİ KARAÇIKARMAYACAĞIZ
MILLI Takım'ın tecrübeli kaptanı Eda ErdemDündar, oyunun genelinde üstün olan taraf olduklarını ifade etti. Bundan sonraki maçlarda üstüne koyarak devam edeceklerini belirten Eda şunları söyledi: "Her maç bizim için çok önemli ama bu grubu iyi bitirmek adına Hollanda maçı çok çok kritik. Biliyoruz ki Türk halkı herzaman yanımızda. Önde olsak da gerideolsak da bize inançlarını kaybetmiyorlar.Biz de onların yüzlerini kara çıkarmamayaçalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin."
HAKEM FENALAŞTI OYUN BİR SÜRE DURDU
MAÇIN başhakemi Hırvat Ksenija Jurkovic, ikinci sette fenalaşınca oyuna bir süre ara verildi. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan ve saha içinde takım doktorları tarafından tedavi gören Jurkovic, kendine geldikten sonra mücadeleye devam edemedi. İkinci hakem Sabine Witte, maçın başhakemlik görevini üstlendi.