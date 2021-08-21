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Giriş Tarihi: 21.8.2021

Sultanlar’a yan bakılmıyor

Sultanlar’a yan bakılmıyor

Avrupa Şampiyonası’nda D Grubu’ndaki ilk müsabakasında ev sahiplerinden Romanya’yı deviren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Ukrayna’yı set bile vermeden 3-0 yenerek yoluna tam gaz devam etti

Tokyo Olimpiyatları'nda 5. olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda da rakip tanımıyor. Sultanlar, D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yenip 2'de 2 yaptı. Romanya'nın Kaloşvar şehrinde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Milliler, Ukrayna'yı ilk sette etkili servisler sonunda 25-14 ile geçti.

EDA VE EBRAR SETİ GETİRDİ
İkinci sette kaptan Eda Erdem ve Ebrar Karakurt ile etkili olan Türkiye, 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi. Sultanlar, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26- 24, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Şampiyonanın ilk maçında Millilerimiz Romanya'yı 3-1 devirirek ilk galibiyetini elde etmişti.

YÜZLERİNİ KARA ÇIKARMAYACAĞIZ
MILLI Takım'ın tecrübeli kaptanı Eda Erdem Dündar, oyunun genelinde üstün olan taraf olduklarını ifade etti. Bundan sonraki maçlarda üstüne koyarak devam edeceklerini belirten Eda şunları söyledi: "Her maç bizim için çok önemli ama bu grubu iyi bitirmek adına Hollanda maçı çok çok kritik. Biliyoruz ki Türk halkı her zaman yanımızda. Önde olsak da geride olsak da bize inançlarını kaybetmiyorlar. Biz de onların yüzlerini kara çıkarmamaya çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin."

HAKEM FENALAŞTI OYUN BİR SÜRE DURDU
MAÇIN başhakemi Hırvat Ksenija Jurkovic, ikinci sette fenalaşınca oyuna bir süre ara verildi. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan ve saha içinde takım doktorları tarafından tedavi gören Jurkovic, kendine geldikten sonra mücadeleye devam edemedi. İkinci hakem Sabine Witte, maçın başhakemlik görevini üstlendi.

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