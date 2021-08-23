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Giriş Tarihi: 23.8.2021

Sultanlar tam yol

Sultanlar tam yol
Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Romanya ve Ukrayna'nın ardından İsveç'i de mağlup etti. Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada A Milli Takım'ın antrenörü Giovanni Guidetti, diğer maçları da düşünerek rotasyona gitti. Mücadelenin ilk seti çok çekişmeli geçti. İsveç'in yıldız oyuncusu Haak'ın son bölümde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan Ay-Yıldızlılar, 31-29'la 1-0 öne geçti. Sultanlar, ikinci sete 8-0'lık seriyle başladı ancak farkın kapanmasını engelleyemedi. Buna rağmen oyunu 25-21 alarak 2-0 üstünlük yakaladı. Milliler, rakibinin hatalarına devam ettiği son seti de 25-11 üstün kapatarak üçüncü galibiyetine imza attı.

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