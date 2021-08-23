Sultanlar tam yol

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Romanya ve Ukrayna'nın ardından İsveç'i de mağlup etti. Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada A Milli Takım'ın antrenörü Giovanni Guidetti, diğer maçları da düşünerek rotasyona gitti. Mücadelenin ilk seti çok çekişmeli geçti. İsveç'in yıldız oyuncusu Haak'ın son bölümde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan Ay-Yıldızlılar, 31-29'la 1-0 öne geçti. Sultanlar, ikinci sete 8-0'lık seriyle başladı ancak farkın kapanmasını engelleyemedi. Buna rağmen oyunu 25-21 alarak 2-0 üstünlükyakaladı. Milliler, rakibinin hatalarınadevam ettiği son seti de 25-11 üstün kapataraküçüncü galibiyetine imza attı.