Madalya yağmuru olsun

Türkiye’nin 13 branşta 87 sporcuyla yer alacağı oyunlarda engellerini aşan Ay-Yıldızlılar, 2012 Londra’da kazanılan 10 madalyayı geçmek istiyor
Kadın milli sporcu sayısının, erkekleri ilk kez geçmesi de dikkat çekiyor 16. Yaz Paralimpik Oyunları heyecanı bugün Tokyo'da başlıyor. 5 Eylül'de kadar devam edecek organizasyona Türkiye 13 branşta 87 sporcu ile katılacak. Tokyo Olimpiyat Stadyumu'nda açılış seremonisiyle başlayacak olan organizasyon, Türk sporcuların rekor katılımıyla gerçekleşecek. Kürsü mücadelesi verecekmilli sporculardan halterde dünyaparalimpik tarihine adını yazdıranNazmiye Muratlı ve masa tenisinde2016 Rio Paralimpik Oyunları şampiyonu olan Abdullah Öztürk'ün yanı sıra yine Rio'da dördüncü olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile yüzmede Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk dikkat çekiyor. 2016 Rio'da şampiyonolan Goalball Kadın Milli Takımı daTokyo'da yine şampiyonluk parolasıile mücadele edecek.
NEREDEYSE SPORUN HER DALI VAR
Türkiye bu yıl okçuluk, atletizm, badminton,judo, halter, atıcılık, yüzme, tekvando,masa tenisi, tekerlekli sandalyetenisi, tekerlekli sandalye eskrim, kadınerkekgolbol ve tekerlekli sandalye basketboldallarında mücadele verirken gençlerinfarklı spor dallarına ilgi duymasıda ayrıca dikkat çekti. 160 ülke ve bölgeden4 binden fazla sporcunun 13 gün boyunca22 dalda yarışacağı Tokyo ParalimpikOyunları, 5 Eylül'de Tokyo OlimpiyatStadyumu'ndakikapanış töreniyleson bulacak.
İLK ALTIN 2004 ATİNA'DA ATICILIKTAN 2004 Paralimpik Yaz OyunlarıYunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi. Oyunlarda Türkiye'yi 8 sporcu temsil ederken atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç ile milli formayla olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı. TokyoParalimpik Oyunları'ndaTürkiye, 13 branşta 43'ü erkek44 kadın, toplam 87 sporcuylaorganizasyona rekor birkatılım sağlayacak. Tokyo'ya madalya mücadelesi verecek sporcuların branşlardaki kota sayısı şu şekilde: