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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Madalya yağmuru olsun

Madalya yağmuru olsun

Türkiye’nin 13 branşta 87 sporcuyla yer alacağı oyunlarda engellerini aşan Ay-Yıldızlılar, 2012 Londra’da kazanılan 10 madalyayı geçmek istiyor

Kadın milli sporcu sayısının, erkekleri ilk kez geçmesi de dikkat çekiyor
16. Yaz Paralimpik Oyunları heyecanı bugün Tokyo'da başlıyor. 5 Eylül'de kadar devam edecek organizasyona Türkiye 13 branşta 87 sporcu ile katılacak. Tokyo Olimpiyat Stadyumu'nda açılış seremonisiyle başlayacak olan organizasyon, Türk sporcuların rekor katılımıyla gerçekleşecek. Kürsü mücadelesi verecek milli sporculardan halterde dünya paralimpik tarihine adını yazdıran Nazmiye Muratlı ve masa tenisinde 2016 Rio Paralimpik Oyunları şampiyonu olan Abdullah Öztürk'ün yanı sıra yine Rio'da dördüncü olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile yüzmede Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk dikkat çekiyor. 2016 Rio'da şampiyon olan Goalball Kadın Milli Takımı da Tokyo'da yine şampiyonluk parolası ile mücadele edecek.

NEREDEYSE SPORUN HER DALI VAR
Türkiye bu yıl okçuluk, atletizm, badminton, judo, halter, atıcılık, yüzme, tekvando, masa tenisi, tekerlekli sandalye tenisi, tekerlekli sandalye eskrim, kadınerkek golbol ve tekerlekli sandalye basketbol dallarında mücadele verirken gençlerin farklı spor dallarına ilgi duyması da ayrıca dikkat çekti. 160 ülke ve bölgeden 4 binden fazla sporcunun 13 gün boyunca 22 dalda yarışacağı Tokyo Paralimpik Oyunları, 5 Eylül'de Tokyo Olimpiyat Stadyumu'ndaki kapanış töreniyle son bulacak.

İLK ALTIN 2004 ATİNA'DA ATICILIKTAN
2004 Paralimpik Yaz Oyunları Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi. Oyunlarda Türkiye'yi 8 sporcu temsil ederken atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç ile milli formayla olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 13 branşta 43'ü erkek 44 kadın, toplam 87 sporcuyla organizasyona rekor bir katılım sağlayacak. Tokyo'ya madalya mücadelesi verecek sporcuların branşlardaki kota sayısı şu şekilde:

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Madalya yağmuru olsun
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