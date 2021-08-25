Haber turu

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Giriş Tarihi: 25.8.2021

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Tokyo'da 2. perde açıldı
KORONAVIRÜS salgını nedeniyle bir yıl erteleme ile gerçekleştirilecek olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılışı dün yapıldı. Japonya'da yükselişe geçen salgın dolayısıyla sıkı güvenlik önemleri alınırken, açılış töreni seyircisiz olarak gerçekleşti. Yeni Ulusal Stadyumu'nun tribünlerine sadece sınırlı sayıda protokol konuğu kabul edildi. Japonya'da KOVİD- 19 pandemisi nedeniyle Tokyo başta olmak üzere birçok şehirde 31 Ağustos'a kadar olağanüstü hâl uygulaması ilan edilmiş daha sonra tarih 12 Eylül'e kadar uzatılmıştı

Ryan Donk, 5 yıl sonra yeniden Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA, 2013-2016 yılları arasında formasını giyen Ryan Donk'u kadrosuna kattı. Surinamlı futbolcu, Liv Hospital Vadi İstanbul'da yapılan sağlık kontrollerinin ardından 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. 35 yaşındaki ön libero, son olarak formasını giydiği G.Saray'da geçen sezon 32 lig maçına çıkmış ve 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Kayseri, Thiam ve Cenk'i aldı
FENERBAHÇE'DE teknik direktör Vitor Pareira'nın kadrosunda düşünmediği Mame Thiam, Yukatel Kayserispor'a transfer oldu. Sarı-kırmızlılılar, Senagalli forvet için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu paranın bir kısmı anlaşma gereği Thiam'ın eski kulübü Kasımpaşa'ya gidecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar kaleci Doğan Alemdar'ın Rennes'e transferi sonrası Cenk Gönen'le anlaştı. Tecrübeli eldivenle bir yıllık mukavele yapıldı.

UEFA Başkanlık Ödülü cesur yürek Kjaer'in
UEFA, Danimarka Milli Takım kaptanı Simon Kjaer'e, Avrupa Şampiyonası maçında kalp krizi geçiren takım arkadaşı Eriksen'e yaptığı acil müdahele nedeniyle 2021 UEFA Başkanlık Ödülü'nü verecek. UEFA Başkanı Ceferin, "Bu yıl Başkanlık Ödülü, futbolun da ötesinde bir durumu takdir edecek. Kjaer'e en kritik durumda sergilediği örnek liderliği ve muazzam cesareti için minnettarım" dedi.

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