Bahçeşehir Koleji yeni sezona hazır

Bu sene 5. yılını kutlayanBahçeşehir Koleji BasketbolTakımı, 2021-2022 sezon kadrosunutanıttı. Süper Lig'in yanındaFIBA Avrupa Kupası'nda da mücadeleedecek olan takımın başkanıHüseyin Yücel, iddialarını ortayakoyarak, "Süper Lig'de 4. sezonumuzagiriş yapıyoruz. 3 yılda çok güzeltecrübeler edindik. Bu sezon çokdaha iddialı, motivasyonu yüksek,her maça kazanmak için çıkan ligdeen üst sıraları hedefleyen bir takımkurduk. Vitesi bir tık ileri attık. Tümekibimize sonuna kadar güveniyorum.Bu seneki parolamız Süper Lig'de ilk4, Avrupa Kupası'nda da şampiyonlukolacak" diye konuştu. BahçeşehirKoleji'nin 2021-22 sezonu kadrosundaşu oyuncular bulunuyor:Ben Bentil, Jamal Jones, LangstonHall, Kartal Özmızrak, MuhammedBaygül, Ata Ülkü Özben, HadiÖzdemir, Ali Yüceoral, Ahmet SafaYılmaz, Jamar Smith, Oğuz Savaş,Berkay Candan, Erkan Yılmaz, DevinWilliams.