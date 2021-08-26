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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Bahçeşehir Koleji yeni sezona hazır

BAHADIR BEYARSLAN
Bahçeşehir Koleji yeni sezona hazır
Bu sene 5. yılını kutlayan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2021-2022 sezon kadrosunu tanıttı. Süper Lig'in yanında FIBA Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek olan takımın başkanı Hüseyin Yücel, iddialarını ortaya koyarak, "Süper Lig'de 4. sezonumuza giriş yapıyoruz. 3 yılda çok güzel tecrübeler edindik. Bu sezon çok daha iddialı, motivasyonu yüksek, her maça kazanmak için çıkan ligde en üst sıraları hedefleyen bir takım kurduk. Vitesi bir tık ileri attık. Tüm ekibimize sonuna kadar güveniyorum. Bu seneki parolamız Süper Lig'de ilk 4, Avrupa Kupası'nda da şampiyonluk olacak" diye konuştu. Bahçeşehir Koleji'nin 2021-22 sezonu kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Ben Bentil, Jamal Jones, Langston Hall, Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül, Ata Ülkü Özben, Hadi Özdemir, Ali Yüceoral, Ahmet Safa Yılmaz, Jamar Smith, Oğuz Savaş, Berkay Candan, Erkan Yılmaz, Devin Williams.

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Bahçeşehir Koleji yeni sezona hazır
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