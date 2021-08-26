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Giriş Tarihi: 26.8.2021 21:22 Son Güncelleme: 26.8.2021 21:26

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama

YKS yerleştirme ve tercih sonuçları, üniversiteye girmek için sabırsızlanan adayların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan YKS üniversite tercihlerinin sonuç ekranının henüz erişime açılmaması sebebiyle adaylar “YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” diye araştırmaya koyuldu. Üniversite kayıt tarihlerinin yaklaşması, YKS sonuçları hakkındaki beklentiyi arttırıyor. İşte sınav sonuç tarihi ve 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri - yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve yüz binlerce lise mezununun katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üniversiteye giriş için temel koşul sayılıyor. Geçtiğimiz aylarda bu sınava giren ve sınav puanıyla üniversite tercihinde bulunan 2 milyonun üzerindeki aday, üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ve araştırmalarıyla meşgul oluyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri ve üniversite tercihleri sorgulama ekranı!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu nedenle birkaç gün içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. 13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.

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