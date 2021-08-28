ÖSYM tarafından düzenlenen ve yüz binlerce lise mezununun katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üniversiteye giriş için temel koşul sayılıyor. Geçtiğimiz aylarda bu sınava giren ve sınav puanıyla üniversite tercihinde bulunan 2 milyonun üzerindeki aday, üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ve araştırmalarıyla meşgul oluyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri ve üniversite tercihleri sorgulama ekranı!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu nedenle birkaç gün içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.