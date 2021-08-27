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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Spor turu

Spor turu
Potada zaferle başladık
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu ilk maçında Türkiye, Güney Kore'yi 80-70 yendi. A Milli Takım bugün TSİ 05.15'te Kanada ile karşılaşacak.

Gerard Pique, Messi'yi izlettirecek
Barcelona'nın İspanyol stoperi Gerard Pique'nin şirketi Kosmos, Enjoy Television ile bir anlaşma yaparak Ligue 1 ve 2'nin yayın haklarını aldı. Böylece Lionel Messi'nin PSG ile mücadele edeceği Fransa Ligi, 3 yıl boyunca İspanya'da Pique'nin sahibi olduğu kanalda yayınlanacak.

EMRE MOR'un yeni durağı Karagümrük
SÜPER Lig ekibi Karagümrük, Celta Vigo'da gözden çıkarılan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Türkiye'de G.Saray forması da terleten 24 yaşındaki sağ açık, Danimarka'nın Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çekmişti. Emre, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da Milli Takımı'nın kadrosundaydı.

Masa tenisinde çifte ÇEYREK FINAL
Masa tenisinde iki sporcumuz çeyrek final bileti alarak günü tamamladı. Tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Rus Viktoriia Safonova'yı 8-11, 11-9, 12-10 ve 11-5'lik setlerle geçip 3-1 kazanıp çeyrek finale çıktı. Tek erkekler (Sınıf 5) D Grubu'nda Ali Öztürk ise Mısırlı Ayman Kamal Zenaty'yi 3-0 yenip son 8'e kaldı.

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