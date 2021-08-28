İlk madalyalarımız geldi

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyalarımız dün geldi. Erkekler judo 60 kilodabronz madalya kazandı. Milli sporcu, Venezuelalı Marcos Dennis Blanko'yu 1-0 gerideyken ipponla yenerek kürsüye çıktı. Kadınlar halter 55 kiloda ise, ikinci denemesinde kaldırdığı 124 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4)ve, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi. Öztürk, çeyrek finalde İspanya'dan Fransisco Lopez Sayagoyu, Turan da Slovak spor Boris Tavnicek'i 3-0 mağlup etti. Tek kadınlarda (Sınıf 7) çeyrek finali bay geçenda madalya almayı garantileyen bir başka isim oldu. Öte yandanTekerlekli sandalye basketbol mücadelesinde A Grubu'nda yer alan Türkiye, Güney Kore'nin ardından Kanada'yı da mağlup ederek ikide iki yaptı. Normal süresi 67-67 biten karşılaşma 77-73 Ay-Yıldızlı ekibimizin lehine sonuçlandı. Millilerde Özgür Gürbulak 28, Uğur Toprak 17 sayı kaydetti.Oyunların 3. gününde okçuluk erkekler makaralı yay W1 kategorisinde mücadele eden Nihat Türkmenoğlu, 12 sporcunun yer aldığı müsabakada liderliği paralimpik dünya rekoru kırarak elde etti. Türkmenoğlu 661 puanla toplarken, eski rekor 648 puanla bir başka Türk sporcu Ömer Aşık'a aitti. Milli sporcu, çeyrek finalde Rus Aleksei Leonov'la eşleşti.Kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisindefinale kalırken,elendi. Öztürk, 45.88'likderecesiyle genel klasmanda 14 sporcu arasında 4'üncü olarakilk 8 sporcu arasında