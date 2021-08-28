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Giriş Tarihi: 28.8.2021

İlk madalyalarımız geldi

İlk madalyalarımız geldi
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyalarımız dün geldi. Erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, bronz madalya kazandı. Milli sporcu, Venezuelalı Marcos Dennis Blanko'yu 1-0 gerideyken ipponla yenerek kürsüye çıktı. Kadınlar halter 55 kiloda ise Besra Duman, ikinci denemesinde kaldırdığı 124 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

MASA TENİSİNDE İKİ YARI FİNALİST
Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi. Öztürk, çeyrek finalde İspanya'dan Fransisco Lopez Sayagoyu, Turan da Slovak spor Boris Tavnicek'i 3-0 mağlup etti. Tek kadınlarda (Sınıf 7) çeyrek finali bay geçen Kübrü Korkut da madalya almayı garantileyen bir başka isim oldu. Öte yandan Merve Cansu Demir Japon Nozomi Taeuchi'yi 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

POTADA TAM YOL: 77-73
Tekerlekli sandalye basketbol mücadelesinde A Grubu'nda yer alan Türkiye, Güney Kore'nin ardından Kanada'yı da mağlup ederek ikide iki yaptı. Normal süresi 67-67 biten karşılaşma 77-73 Ay-Yıldızlı ekibimizin lehine sonuçlandı. Millilerde Özgür Gürbulak 28, Uğur Toprak 17 sayı kaydetti.

TÜRKMENOĞLU'NDAN DÜNYA REKORU
Oyunların 3. gününde okçuluk erkekler makaralı yay W1 kategorisinde mücadele eden Nihat Türkmenoğlu, 12 sporcunun yer aldığı müsabakada liderliği paralimpik dünya rekoru kırarak elde etti. Türkmenoğlu 661 puanla toplarken, eski rekor 648 puanla bir başka Türk sporcu Ömer Aşık'a aitti. Milli sporcu, çeyrek finalde Rus Aleksei Leonov'la eşleşti.

SEVİLAY ÖZTÜRK FİNALDE
Kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde Sevilay Öztürk finale kalırken, Sümeyye Boyacı elendi. Öztürk, 45.88'lik derecesiyle genel klasmanda 14 sporcu arasında 4'üncü olarak ilk 8 sporcu arasında yer alıp final biletini kaptı.

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İlk madalyalarımız geldi
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