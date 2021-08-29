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Giriş Tarihi: 29.8.2021 16:43

MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Fabio Quartararo'nun

AA
MotoGP Büyük Britanya Grand Prix’sinde zafer Fabio Quartararo’nun

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistte 20 tur üzerinden yapıldı. Quartararo, 3. sıradan başladığı yarışı kazanarak sezonun 5'inci, kariyerinin 8. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 2.6 saniye sonra geçen Alex Rins (Suzuki Ecstar) 2'nci, Quartararo'nun 4.1 saniye gerisindeki Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) ise 3. sırayı aldı. Puanını 206'ya çıkaran Quartararo, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Sezonun 13. yarışı Aragon Grand Prix'si, 12 Eylül'de koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI
1. Fabio Quartararo (Fransa): 206 puan
2. Joan Mir (İspanya): 141
3. Johann Zarco (Fransa): 137
4. Francesco Bagnaia (İtalya): 136
5. Jack Miller (Avustralya): 118

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MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Fabio Quartararo'nun
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