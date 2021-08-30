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Giriş Tarihi: 30.8.2021 07:03 Son Güncelleme: 30.8.2021 07:03

30 Ağustos’ta ne oldu, neden bayram ilan edildi? 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı’nın kaçıncı yıldönümü?

30 Ağustos’ta ne oldu, neden bayram ilan edildi? 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı’nın kaçıncı yıldönümü?

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi bu özel günün anlamı ve önemi merak ediliyor. Her yıl coşkuyla kutlanan milli bayramlar arasında bu tarih, “30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı’nın kaçıncı yıldönümü?” sorusuyla araştırılıyor. Dumlupınar’da kazanılan Büyük Taarruz zaferinin kutlandığı 30 Ağustos’ta ne oldu, bu tarih neden bayram ilan edildi? İşte cumhuriyetin temel taşlarından biri olan bu tarihe ilişkin merak edilenler.

Türk ordusunun Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında Yunan işgaline son verdiği 30 Ağustos tarihi, 1924 yılından bu yana Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Bu tarihi zafere dair detayları merak edenler, "30 Ağustos'ta ne oldu, neden bayram?" sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca bu yıl (30 Ağustos 2021) Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıldönümü diye araştırılıyor. İşte bu tarihe dair merak edilenler ile Zafer Bayramı anlamı ve önemi.

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.

ZAFER BAYRAMI'NIN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

30 Ağustos 2021, Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü olarak kutlanacak. Bu bayram ilk kez 1924 yılında, Dumlupınar Çal Köyü yakınlarında, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün de katılımıyla, "Başkumandan Zaferi" adıyla kutlanmıştır.

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30 Ağustos’ta ne oldu, neden bayram ilan edildi? 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı’nın kaçıncı yıldönümü?
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