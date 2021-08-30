Altın Sultanlar

Avrupa Şampiyonası’nda rakip tanımayan Filenin Sultanları, son 16’da Çekya’yı da 3-1 devirip yoluna devam etti.. Yeni rakip Polonya...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız tam gaz yoluna devam ediyor. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerekçeyrek finale adını yazdırdı.Bulgaristan'da oynanan maça etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Millilerimiz, ilk seti 25-13 aldı. İkinci seti Çekya 25-22 üstün kapattı. 25-14'lük skorla 2-1, 25-13 ile de Türkiye, 3-1'le zafere uzandı. Türkiyeçeyrek finalde Polonya ile eşleşti.Maç yarın TSİ 20.30'da...