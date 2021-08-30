Elektrik ne zaman gelir? 30 Ağustos AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki elektrik temininden sorumlu kurumlar AYEDAŞ ve BEDAŞ; altyapı iyileştirme ve arıza giderme amaçlı kesintileri internetten duyuruyor. Şehir genelinde yaşanan bu kesintiler, elektrik ne zaman gelir, elektrik arızası ne zaman bitecek gibi sorularla inceleniyor. Bu kapsamda araştırılan 30 Ağustos AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı haberimizde.
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?
SULTANBEYLİ
09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEREF
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
ŞİŞLİ
MERKEZ-TEŞVİKİYE mah KÖŞKÜSTÜ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU sk bölgelerinde 30/08/2021 12:00:00 - 30/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
MERKEZ-YILDIZTEPE mah 512., 551., 558., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 570., 571., 572., 573., 574., 575., ORMANTEPE sk bölgelerinde 30/08/2021 09:00:00 - 30/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
30 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
BAHÇELİEVLER
MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BOZKURT 1, EFELER 1, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 6. sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 201., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 216., 218., 220., 225., 226., 227., 228. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 255. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 200., 6/1., 6/4., 6/5., 8/1., 8/2. sk bölgelerinde 30/08/2021 13:00:00 - 30/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKPINAR, ANIT, ASIR, BABADAĞ, BAYRAK, BAŞAK, BEL, BEREKET, BESTE, BUKLE, DEYİM, DORUK, DOĞA, EMNİYET, EMİR, ESEN, ESKİ İSTANBUL, GAFFAR OKKAN, GÜN, HALK, HAYAT, HURMA, HİCRET, HİDİV, KARAAĞAÇ, KARACADAĞ, KARADAĞ, MAKBER, MEHMETÇİK, NAR, OKUL YOLU, ONUR, PAZAR, PETROL, SAKİN, SAĞLIK, SERVİS, SÜPHAN, SİMGE, TARIM, TEMEL, TEPE, UĞUR, VATAN, VİŞNE, YILDIZ, YOLUÇ, ÇAMLIDERE, ÇAĞDAŞ, ÇİFTLİK, ÇİLEK, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1515. sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ÖZGÜR sk / ŞAHİNTEPE mah 2204., 2205., 2209., 2211. ÇIKMAZ, 2212. ÇIKMAZ, 2216., 2217., 2219., 2228., 2230. ÇIKMAZ, ADIM, ALAÇAM, ASLI, AYDIN ÇIKMAZI, AYDINLAR, AŞIK VEYSEL, BAHTİYAR, BAL, BARAN ÇIKMAZI, BARBAROS HAYRETTİN, BAĞDA, BEREKET, BOZOK, BURAK, CEVHER, DALAR, DAĞÇİMEN, DEFNE, DENİZCİ, DERVİŞ, DUYGUN, DUYGUNAY, DİLARA, DİREK, DİRHEM, DİYAR, EMİR, ERAY, ESER, ESKİ İSTANBUL, ESMA, FULYA, GÖRGÜLÜ, GÖZDE, GÜMÜŞ KONAK, HEKİM, HİSAR, KARTAL, KAĞAN, KEMER, KEŞİF, KILIÇ, KIRLANGIÇ, KIZILAĞAÇ, KIŞLA, KORULUK, KUMSAL, KURBAN, KÖSEOĞLU, LALELİ, MAHMUR, MARTI, MELİSA, MERT, MEVLANA, MİNİK, NEYZEN, OĞUZ ÇIKMAZI, RANA, SAYDAM, SEL, SEVDA, SILA, SIRMA ÇIKMAZI, TURAN, TÜRKER, USLU, UĞUR MUMCU, YALÇIN, YAYLA, YILDIZ, YUNUS, ZAFER, ÇAKIR, ÇANKAYA, ÇARDAK, ÇAĞLAYANSU, ÇEVİK, ÇINAR, ÇITIR, ÖZAY, ÖZDENİZ, ÖZEN, ÖZTÜRK, İNCİ, İREM, İSTANBUL, ŞAFAK, ŞENOL, ŞİFA, ŞİRİN sk bölgelerinde 30/08/2021 00:01:00 - 30/08/2021 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA BEDAŞ