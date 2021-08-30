Elektrik ne zaman gelir? 30 Ağustos AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki elektrik temininden sorumlu kurumlar AYEDAŞ ve BEDAŞ; altyapı iyileştirme ve arıza giderme amaçlı kesintileri internetten duyuruyor. Şehir genelinde yaşanan bu kesintiler, elektrik ne zaman gelir, elektrik arızası ne zaman bitecek gibi sorularla inceleniyor. Bu kapsamda araştırılan 30 Ağustos AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı haberimizde.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

SULTANBEYLİ

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEREF

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

ŞİŞLİ

MERKEZ-TEŞVİKİYE mah KÖŞKÜSTÜ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU sk bölgelerinde 30/08/2021 12:00:00 - 30/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

MERKEZ-YILDIZTEPE mah 512., 551., 558., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 570., 571., 572., 573., 574., 575., ORMANTEPE sk bölgelerinde 30/08/2021 09:00:00 - 30/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.