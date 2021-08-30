Güncel su kesintileri milyonlarca vatandaşın ikamet ettiği İstanbul'da bugün de araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla evde olan pek çok vatandaş, bugün su kesilecek mi diye araştırıyor. İSKİ'nin duyurduğu İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi haberinin ardından kesinti yaşanacak ilçeler ile birlikte kesinti ne kadar sürecek sorusu da yanıt arıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 30 Ağustos İSKİ su kesintisi arıza sorgulama ekranı.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.