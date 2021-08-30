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Giriş Tarihi: 30.8.2021 09:41 Son Güncelleme: 30.8.2021 09:46

İstanbul’da 4 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? 30 Ağustos İSKİ su kesintisi arıza sorgulama

İstanbul’da 4 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? 30 Ağustos İSKİ su kesintisi arıza sorgulama

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla evlerinde bulunan pek çok İstanbullu, bugünkü su kesintileri ve arıza kayıtlarını inceliyor. Halihazırda suları kesilen megakent sakinleri, İstanbul’da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek diye araştırıyor. İSKİ, İstanbul’da 4 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu. İşte bu ilçeler ve 30 Ağustos İSKİ su kesintisi arıza sorgulama ekranı.

Güncel su kesintileri milyonlarca vatandaşın ikamet ettiği İstanbul'da bugün de araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla evde olan pek çok vatandaş, bugün su kesilecek mi diye araştırıyor. İSKİ'nin duyurduğu İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi haberinin ardından kesinti yaşanacak ilçeler ile birlikte kesinti ne kadar sürecek sorusu da yanıt arıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 30 Ağustos İSKİ su kesintisi arıza sorgulama ekranı.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.08.2021 23:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçük Çamlıca Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.08.2021 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.08.2021 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul’da 4 ilçede su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? 30 Ağustos İSKİ su kesintisi arıza sorgulama
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