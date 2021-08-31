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Giriş Tarihi: 31.8.2021 21:24

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Meryem Boz'un takıma katıldığını açıkladı

AA
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Meryem Boz’un takıma katıldığını açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Meryem Boz'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve takıma yeniden katıldığını açıkladı.

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile oynadığı maç öncesi yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Meryem Boz'un durumuyla ilgili neden açıklama yapılmadığının sorulduğunu belirten Üstündağ, şöyle devam etti:

"Ne yapıyorsak milli takımımız, ülkemiz için. O kadar büyük devletiz ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanımız... Meryem'in Romanya'da ufak bir rahatsızlığı ve bazı şüpheler vardı. Biz ambulans uçakla ülkemize getirdik. Acıbadem Hastanesinde bütün tetkiklerini yaptırdık, her şey normal ama bir süreç gerektirdi. Bu süreci de bekledik ve Meryem dün itibarıyla takıma katıldı, bugün sabah antrenmanını yaptı."

Üstündağ, "Meryem bütün kontrollerden geçti, sağlık durumu yerinde. Bugün takıma katıldı aramızda, Sırbistan'a gidince de bizimle beraber olacaktır." diye konuştu.

"Büyük bir ülkeyiz." diyen Üstündağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu imkanlar yaratıldı. Avrupa Şampiyonası'nda bütün ülkeler bunu bize tekrar tekrar sordular. 'Siz çok büyük ülkesiniz, ne kadar birbirinizi seviyorsunuz, bu işi inanılmaz bir şekilde çözdünüz.' dediler. Tabii büyük ülkenin farkı burada ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Meryem Boz'un takıma katıldığını açıkladı
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