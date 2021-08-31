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Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:53

Üniversite e-Kayıt nedir, elektronik ve online kayıt nasıl yapılır? İnternetten kayıt ve e-Kayıt yeterli mi?

Üniversite e-Kayıt nedir, elektronik ve online kayıt nasıl yapılır? İnternetten kayıt ve e-Kayıt yeterli mi?

Üniversite kayıtları gündeme gelirken adaylar “üniversite e-kayıt nedir, nasıl yapılır” diye araştırıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, üniversite kayıt işlemlerini tamamlayacak adaylar sürece dair araştırmalarını hızlandırdı. Adaylar, elektronik ve online kayıt nasıl yapılır, ne zaman başlayacak ve nereden yapılır diye araştırıyor. Ayrıca üniversiteye internetten kayıt (elektronik kayıt ve e-kayıt) yeterli mi diye de merak ediliyor. İşte online kayıtlara dair merak edilenler.

YKS tercih ve yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Bunun üzerine bir yükseköğrenim kurumuna yerleşen adaylar kayıt süreciyle ilgili araştırmaları hızlandırdı. Üniversite e-kayıt nedir, elektronik ve online kayıt nasıl yapılır, nereden yapılır gibi sorular bu bağlamda yanıt arıyor. İnternetten kayıt ve e-Kayıt yeterli mi yoksa yüz yüze başvuru gerekiyor mu diye merak edenler için konuyla ilgili detaylar haberimizde.

E-KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre isteğe bağlı yapılan e-kayıtlar ilk kayıt yerine geçmektedir. "Elektronik kayıt" ifadesinin kısaltması olan e-kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

ELEKTRONİK KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınmaktadır. YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

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ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Elektronik kayıtlar 4 Eylül'de başlayacak ve 8 Eylül'e kadar devam edecek. Asıl kayıtlar ise 6 Eylül'de başlayıp 10 Eylül'e kadar alınacak.

ÜNİVERSİTEYE ELEKTRONİK KAYIT YETERLİ Mİ?

Yerleştirme sonucuna erişen adayların gündeminde "üniversiteye e-Kayıt yaptırmak yeterli mi?" sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, e-kayıt ilk kayıt yerine geçiyor. Adayların belirtilen tarihlerde elektronik kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra şahsen kayıt işlemini de tamamlaması gerekiyor.

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Üniversite e-Kayıt nedir, elektronik ve online kayıt nasıl yapılır? İnternetten kayıt ve e-Kayıt yeterli mi?
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