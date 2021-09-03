YKS tercih ve yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Bunun üzerine bir yükseköğrenim kurumuna yerleşen adaylar kayıt süreciyle ilgili araştırmaları hızlandırdı. Üniversite e-kayıt nedir, elektronik ve online kayıt nasıl yapılır, nereden yapılır gibi sorular bu bağlamda yanıt arıyor. İnternetten kayıt ve e-Kayıt yeterli mi yoksa yüz yüze başvuru gerekiyor mu diye merak edenler için konuyla ilgili detaylar haberimizde.

E-KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre isteğe bağlı yapılan e-kayıtlar ilk kayıt yerine geçmektedir. "Elektronik kayıt" ifadesinin kısaltması olan e-kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.