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Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:37

Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS üniversite boş kalan kontenjanlar listesi 2021!

Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS üniversite boş kalan kontenjanlar listesi 2021!

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşmeyen adaylar üniversitelerin boş kontenjanları için gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. İkinci ek tercihler ile yerleşmek isteyen vatandaşlar “2021 Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Yerleştirme sonuçları sonrası ÖSYM’nin kısa süre içerisinde detayları paylaşması bekleniyor. İşte YKS üniversite boş kontenjan listesi ve detaylar...

Üniversite boş kontenjanlar listesi araştırmaları hız kazandı. Sabah saatlerinde ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasıyla ilk yerleştirmeler sona ermişti. Ek tercihler için gün sayan adaylar şimdi ise okullarda boşta kalan kontenjanları merak ediyor. Bu noktada "Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 ÖSYM ile boş kontenjanlar listesi ve tüm son dakika gelişmeleri...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS genel yerleştirme sonucunda boş kalan kotnenjanların doldurulması için bu seneye özel olarak ikinci ek yerleştirme uygulanacak. Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte TYT'de taban 140, AYT/YDT'te ise 170 olarak belirlendi. Buna göre TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık önlisans programlarını, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

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Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS üniversite boş kalan kontenjanlar listesi 2021!
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