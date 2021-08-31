Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri YDS 2021 ne zaman yapılacak? YDS başvuruları için son gün: YDS başvuru ekranı ve başvuru ücreti
Giriş Tarihi: 31.8.2021 11:07 Son Güncelleme: 31.8.2021 11:07

YDS 2021 ne zaman yapılacak? YDS başvuruları için son gün: YDS başvuru ekranı ve başvuru ücreti

YDS 2021 ne zaman yapılacak? YDS başvuruları için son gün: YDS başvuru ekranı ve başvuru ücreti

2021 yılının ikinci YDS sınavı (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) için başvurular tamamlanıyor. ÖSYM “YDS başvuruları için son gün” uyarısıyla sınava katılacak adaylara uyarıda bulundu. Bunun üzerine henüz YDS başvurusu yapmamış adaylar “YDS başvuru ücreti nedir, nasıl başvurulur?” sorularına yanıt aramaya başladı. Ayrıca YDS 2021 ne zaman yapılacak sorusu da araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte sınav tarihi ve ÖSYM AİS YDS başvuru ekranı!

Lisansüstü öğrenim, TUS, DUS ve benzeri alanlar için yabancı dil yeterliliğini belirlemek isteyen adaylar Yabancı Dil Sınavı'na giriyor. Her yıl yüz binlerce adayın girdiği sınav için geri sayım başlarken, ÖSYM YDS başvuruları için son gün olduğunu duyurdu. Bugün saat 23:59'a kadar devam edecek olan başvurularla ilgili, YDS başvuru ücreti nedir, nereye yatırılır, nasıl yapılır gibi sorular gündeme geliyor. Ayrıca adayların gündeminde YDS 2021 ne zaman yapılacak sorusu da yer alıyor. YDS başvuru ekranı ve sürece ilişkin merak edilenler haberimizde.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SON?

2021 YDS/2 başvurusu ÖSYM AİS başvuru ekranı üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında olduğu gibi YDS'nin de başka bir başvuru yöntemi bulunmamaktadır. ÖSYM'nin yaptığı son açıklamaya göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları bugün son buluyor. Adaylar 20 Ağustos'ta başlayan başvuru işlemlerini online olarak bugün saat 23:59'a kadar yapabilecek, sınav ücretleri ise 1 Eylül 23:59'a kadar yatırılabilecek.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

ÖSYM sınav takviminde ve YDS başvuru kılavuzu içinde yer alan bilgilere göre YDS/2 başvuru ücreti 145,00 TL'dir. Sınav ücreti ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan "e-İŞLEMLER" sekmesindeki "ÖDEMELER" bölümünden kredi kartı ya da banka kartı ile yatırılabilir. Bunun yanı sıra aşağıdaki bankalardan da ödeme sağlanabilir.

YDS ÜCRETİ YATIRILACAK BANKALAR

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-YDS/2 sınavı 10 Ekim'de saat 10:15'te düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Kasım'da internet üzerinden duyurulacak. Adaylar sınav giriş belgelerine ve sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere ÖSYM AİS üzerinden erişim sağlayacak.

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YDS 2021 ne zaman yapılacak? YDS başvuruları için son gün: YDS başvuru ekranı ve başvuru ücreti
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