YDS 2021 ne zaman yapılacak? YDS başvuruları için son gün: YDS başvuru ekranı ve başvuru ücreti

Lisansüstü öğrenim, TUS, DUS ve benzeri alanlar için yabancı dil yeterliliğini belirlemek isteyen adaylar Yabancı Dil Sınavı'na giriyor. Her yıl yüz binlerce adayın girdiği sınav için geri sayım başlarken, ÖSYM YDS başvuruları için son gün olduğunu duyurdu. Bugün saat 23:59'a kadar devam edecek olan başvurularla ilgili, YDS başvuru ücreti nedir, nereye yatırılır, nasıl yapılır gibi sorular gündeme geliyor. Ayrıca adayların gündeminde YDS 2021 ne zaman yapılacak sorusu da yer alıyor. YDS başvuru ekranı ve sürece ilişkin merak edilenler haberimizde.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SON?

2021 YDS/2 başvurusu ÖSYM AİS başvuru ekranı üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında olduğu gibi YDS'nin de başka bir başvuru yöntemi bulunmamaktadır. ÖSYM'nin yaptığı son açıklamaya göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları bugün son buluyor. Adaylar 20 Ağustos'ta başlayan başvuru işlemlerini online olarak bugün saat 23:59'a kadar yapabilecek, sınav ücretleri ise 1 Eylül 23:59'a kadar yatırılabilecek.