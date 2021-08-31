YDS 2021 ne zaman yapılacak? YDS başvuruları için son gün: YDS başvuru ekranı ve başvuru ücreti

Lisansüstü öğrenim, TUS, DUS ve benzeri alanlar için yabancı dil yeterliliğini belirlemek isteyen adaylar Yabancı Dil Sınavı'na giriyor. Her yıl yüz binlerce adayın girdiği sınav için geri sayım başlarken, ÖSYM YDS başvuruları için son gün olduğunu duyurdu. Bugün saat 23:59'a kadar devam edecek olan başvurularla ilgili, YDS başvuru ücreti nedir, nereye yatırılır, nasıl yapılır gibi sorular gündeme geliyor. Ayrıca adayların gündeminde YDS 2021 ne zaman yapılacak sorusu da yer alıyor. YDS başvuru ekranı ve sürece ilişkin merak edilenler haberimizde.
2021 YDS/2 başvurusu ÖSYM AİS başvuru ekranı üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında olduğu gibi YDS'nin de başka bir başvuru yöntemi bulunmamaktadır. ÖSYM'nin yaptığı son açıklamaya göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları bugün son buluyor. Adaylar 20 Ağustos'ta başlayan başvuru işlemlerini online olarak bugün saat 23:59'a kadar yapabilecek, sınav ücretleri ise 1 Eylül 23:59'a kadar yatırılabilecek.
ÖSYM sınav takviminde ve YDS başvuru kılavuzu içinde yer alan bilgilere göre YDS/2 başvuru ücreti 145,00 TL'dir. Sınav ücreti ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan "e-İŞLEMLER" sekmesindeki "ÖDEMELER" bölümünden kredi kartı ya da banka kartı ile yatırılabilir. Bunun yanı sıra aşağıdaki bankalardan da ödeme sağlanabilir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
2021-YDS/2 sınavı 10 Ekim'de saat 10:15'te düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Kasım'da internet üzerinden duyurulacak. Adaylar sınav giriş belgelerine ve sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere ÖSYM AİS üzerinden erişim sağlayacak.
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