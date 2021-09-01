YDS ne zaman yapılacak? 2021 YDS başvuru ücretleri için son gün: İşte YDS tarihi ve başvuru ücreti

Lisansüstü öğrenim, TUS, DUS ve benzeri alanlar için yabancı dil yeterliliğini belirlemek isteyen adaylar Yabancı Dil Sınavı'na giriyor. Her yıl yüz binlerce adayın girdiği sınav için geri sayım başlarken, dün ÖSYM YDS başvuruları için son gün olduğunu duyurdu. Başvurular dün tamamlanırken, bugün saat 23:59'a kadar yatırılacak olan başvuru ücretiyle ilgili, YDS başvuru ücreti nedir, nereye yatırılır, nasıl yapılır gibi sorular gündeme geliyor. Ayrıca adayların gündeminde YDS 2021 ne zaman yapılacak sorusu da yer alıyor. YDS başvuru ekranı ve sürece ilişkin merak edilenler haberimizde.

YDS BAŞVURU SÜRECİ BİTTİ Mİ?

2021 YDS/2 başvurusu ÖSYM AİS başvuru ekranı üzerinden online olarak gerçekleştirildi. ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında olduğu gibi YDS'nin de başka bir başvuru yöntemi bulunmamaktadır. ÖSYM'nin yaptığı son açıklamaya göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları dün son buldu. Adaylar 20 Ağustos'ta başlayan başvuru işlemlerini online olarak dün saat 23:59'a kadar yaptı. Sınav kayıt ücretleri ise 1 Eylül (bugün) 23:59'a kadar yatırılabilecek.