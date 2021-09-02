Haber hattı

Rizespor'a yeni golcü!
SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forvet mevkiinde oynayan Deniz Hümmet ile bir yılı opsiyonlu3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye altyapı milli takımlarında 20 kez forma giyen ve 4 gol atan 1.89 boyundaki futbolcu, geçen sezon da İsveç'te Örebro takımında kiralık olarak oynadı. 15 karşılaşmada 5 gol buldu. 24yaşındaki oyuncu, forvetin yanı sıra sağve sol kanatta da forma giyebiliyor.
Filenin Efeleri sahnede
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Rusyaile karşı karşıya gelecek. Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye, C Grubu'ndaki ikincimaçında yarın İspanya ile karşılaşacak.
Bir harflik skandal!
AVRUPA'DA önceki gün sona eren transfer döneminin son saatlerinde Lazio, Filip Kostic için Eintracht Frankfurt'a teklif gönderirken, yanlış adrese e-mail attı. İtalyan ekibi maile 'eintrachtfranfurt' yazdı ve k harfini unuttu. Lazio, cevap gelmemesi üzerine Verona'danMattia Zaccagni'yi bitirdi.
Djokovic set kaybetti!
SEZONUN son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numarası NovakDjokovic, bazı bölümlerinde zorlandığı mücadelede Danimarkalı Holger Vitus Nodskov Rune'u 6-1, 6-7, 6-2 ve 6-1'liksetlerle 3-1 mağlup etti. Sırp tenisçi, ikinci turda Hollandalı Tallon Griekspoor ile eşleşti. Tek kadınlarda ise 6 numaralı seribaşıBianca Andrescu üst tura çıktı. İsviçreli Viktorija Golubic'i 7-5, 4-6 ve 7-5'lik setlerle geçerek adını ikinci tura yazdırdı.