Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Elif İldem finalde 8. oldu

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, 8 sporcunun yer aldığı finalde yüzdü. Elif, 1.32.49'luk derecesiyle paralimpik oyunları 8. sırada bitirdi.
Altın madalyayı Singapur'dan Pin Xiu Yip 1.02.04'le, gümüş madalyayı Japonya'dan Miyuki Yamada 1.06.98'le, bronz madalyayı ise Çin'den Yazhu Feng 1.11.55'lik zamanıyla elde etti.
MUHARREM KORHAN YAMAÇ FİNALDE 6. OLDU
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık P3 karışık 25 metre tabanca SH1 sınıfının finalinde Muharrem Korhan Yamaç, 6. oldu. Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleşen finalde 8 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Milli sporcu toplamda 9 puanlık atışıyla finali 6. sırada tamamladı. Altın madalyayı Çinli Xing Huang 27 puanla, gümüş madalyayı Polonya'dan Szymon Sowinski 21 puanla, bronz madalyayı ise Ukraynalı Oleksii Denysiuk 20 puanla elde etti.
MERYEM ÇAVDAR YARI FİNALDE
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, yarı finale yükseldi. Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final müsabakasında Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğüne sahip Meryem, Taylandlı Khwansuda Phuangkitcha ile karşılaştı.
Dünya şampiyonluğu bulunan rakibine karşı 34-13 galip gelen milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı. Meryem Çavdar, yarı finalde Rusya Paralimpik Komitesi'nden Anna Poddubskaia ile TSİ 12.30'da mücadele edecek.
MAHMUT BOZTEKE BRONZ İÇİN İTALYAN RAKİBİYLE KARŞILAŞACAK
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvando erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya maçı oynamaya hak kazandı.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Mahmut, repesajın yarı finalinde Moğolistan'dan Bolor Erdene Ganbat'la karşılaştı. Son raunda 19-13 geride giren Mahmut, çok iyi bir üçüncü periyot çıkardı. Bitime 3 saniye kala kendisine galibiyeti getiren puanı almayı başaran milli sporcu, rakibini 23-22 yenerek adını bronz madalya maçına yazdırdı. Mahmut Bozteke bronz madalya maçında TSİ 14.15'te İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaşacak.
YAĞMUR ŞENGÜL VE ZEHRA ÖZBEY TORUN ELENDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçuluk kadınlar klasik yay açık kategorisinde Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun elendi. Yumenoshima Park'ta yapılan son 32 turu müsabakasında Yağmur Şengül ile Zehra Özbey Torun birbiriyle karşılaştı.
İki milli sporcu arasındaki karşılaşmada Yağmur'u 6-4'lük skorla eleyen Zehra Özbey Torun, adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda ise İtalyan Elisabetta Mijno'ya 6-0 kaybeden Zehra, oyunlara veda etti.
HAMİDE DOĞANGÜN FİNALDE 6. OLDU
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde milli sporcu Hamide Doğangün, finalde 6. sırayı elde etti.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hamide, 8 atletin yer aldığı finalde koştu. Finiş çizgisini 58.67'lik derecesiyle geçen Hamide, 6. oldu.
Altın madalyayı İsviçreli Catherine Debrunner 56.18, gümüş madalyayı Büyük Britanya'dan Samantha Kinghorn 57.25, bronz madalyayı ise Çin'den Hongzhuan Zhou 57.29'luk zamanıyla elde etti.
EMİNE SEÇKİN İLK MAÇINI KAZANDI
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisi B Grubu'nda Emine Seçkin, ilk maçını kazandı. Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan müsabakada Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Seçkin, Güney Koreli Lee Sun-ae ile karşılaştı.
Rakibini 12-21, 21-9 ve 21-16'lık setlerle 2-1 yenen milli sporcu, oyunlara galibiyetle başladı. Emine Seçkin, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 04.20'de Japon Yuma Yamazaki ile mücadele edecek.
ZEHRA BAĞLAR İLK MAÇINI KAYBETTİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar SU5 kategorisi A Grubu'nda Zehra Bağlar, ilk maçını kaybetti. Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan müsabakada Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan Bağlar, Hint sporcu Palak Kohli ile karşılaştı.
Rakibine 21-12 ve 21-18 yenilen milli sporcu, oyunlara mağlubiyetle başladı. Zehra Bağlar, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.40'ta Japon Ayako Suzuki ile mücadele edecek.
HAKAN CİRA 6. OLDU
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 100 metre T13 kategorisi finalinde milli sporcu Hakan Cira 6. oldu. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hakan, müsabakayı 50.05 saniyeyle 6. sırada tamamladı.
Yarışta Cezayirli Skander Djamil Athmani, 46.70'lik zamanıyla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Faslı Mohamed Amguoun, 47.70'lik süresiyle gümüş, Namibyalı Johannes Nambala ise 48.76'lık derecesiyle bronz madalya aldı.