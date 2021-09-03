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Giriş Tarihi: 3.9.2021

Tekvandoda çifte zafer

Tekvandoda çifte zafer
MERYEM ÇAVDAR
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı. Perulu Leonor Carranza'yla mücadele eden sporcumuz 4-4 berabere biten ilk raundun ardından ikinci raundu 12-10 kaybetti. Son rauntta da istediğini bulamayan Meryem 34-21 yenilirken gümüş madalya ile turnuvayı noktaladı

MAHMUT BOZTEKE
YINE tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında tatamiye çıkan Mahmut Bozteke, üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli sporcumuz, İtalyan rakibi Antonino Bossolo'yu ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararı ile mağlup ederek bronz madalyaya ulaşmayı başardı. Türkiye'nin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı toplam 14 oldu.

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Tekvandoda çifte zafer
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