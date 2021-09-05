1 numaraya ABD’de şok! Djokovic ve Barty...

Kadınlarda Wimbledon'dan sonra Cincinnati Masters'ı da kazanan Barty, favori gösterildiği turnuvaya erken veda etti. Klasmanın 43. basamağındaki Shelby Rogers, seyircisi önünde oynadığı maçta Barty'yi 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) yenerek beklenmedik bir sonuca imza attı. Rogers, final setinde 5-2 geriye düşmesine rağmen korttan galip ayrıldı.
Tek kadınlarda 2016 finalisti Karolina Pliskova (4 numaralı seribaşı), Ajla Tomljanovic'i 2-0 (6-3, 6-2), Iga Swiatek (7) ise Anett Kontaveit'i (28) 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) ile geçerek tur atladı.
Tokyo 2020'nin altın madalyalı ismi Belinda Bencic (11) ve Fransa Açık finalisti Anastasia Pavlyuchenkova (14) da 4. tura çıktı.
DJOKOVİC 1-0'DAN GERİ DÖNDÜ
Tek erkeklerde turnuvayı 3 kez kazanan Novak Djokovic, dünya 56 numarası Kei Nishikori karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3, 6-3 ve 6-2 alarak 4. tura yükseldi.
Dünya 46'ncısı Lloyd Harris, Denis Shapovalov'u (7) 3-0'lık (6-4, 6-4, 6-4) skorla turnuvanın dışına itti.
Tokyo 2020'de altın madalya alan Alexander Zverev (4), Jack Sock'u, Jannik Sinner (13) de Gael Monfils'i (17) eleyerek adını 4. tura yazdırdı.