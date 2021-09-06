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Giriş Tarihi: 7.9.2021 01:37 Son Güncelleme: 7.9.2021 01:37

ABD Açık'ta çeyrek finalistler belli oldu!

AA
ABD Açık’ta çeyrek finalistler belli oldu!

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda Belinda Bencic çeyrek finale yükseldi.

Tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda Belinda Bencic çeyrek finale yükseldi. ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının sekizinci gün sabah seansında, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman Zverev, 13 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaştı.

2 saat 25 dakika süren mücadelenin ardından Zverev, 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

22 numaralı seribaşı ABD'li Reilly Opelka'yı 6-7, 6-4, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1'le geçen Güney Afrikalı Lloyd Harris, çeyrek finalde Zverev ile eşleşti.

Tek kadınlarda son olimpiyat şampiyonu 11 numaralı seribaşı İsviçreli Bencic, 2020 Fransa Açık'ta kupaya uzanan 7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına adını yazdırdı.


Raducanu

Kadınlar dünya sıralamasının 150. basamağındaki Büyük Britanyalı genç tenisçi Emma Raducanu da çeyrek finale çıktı. 18 yaşındaki tenisçi, ABD'li Shelby Rogers'ı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek üst turda Bencic'in rakibi oldu.

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ABD Açık'ta çeyrek finalistler belli oldu!
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