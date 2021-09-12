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Giriş Tarihi: 12.9.2021 13:47

Beşiktaş'tan Vida ve Alex Teixeira açıklaması! Borussia Dortmund maçında yoklar...

Beşiktaş’tan Vida ve Alex Teixeira açıklaması! Borussia Dortmund maçında yoklar...

Beşiktaş'ın dün akşam Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Domagoj Vida ve Alex Teixeira hakkında açıklama geldi. Oyuncuların sağlık durumları hakkındaki son gelişmeleri paylaşan Beşiktaş, Dortmund maçı hazırlıklarına da başladı.

Gelen son bilgilere göre hem Hırvat stoper Vida hem de Brezilyalı on numara Alex Teixeira Borussia Dortmund karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş, Çarşamba akşamı Alman devi Dortmun ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan futbolcuları Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Hırvat stoper Vida'nın, ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda ödem ile zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle maçtan çıkan Brezilyalı futbolcu Teixeira'nın ise uyluk arka adalesinde gerilme saptandığı aktarıldı. İki futbolcunun tedavilerine başlandığı kaydedildi.

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Beşiktaş'tan Vida ve Alex Teixeira açıklaması! Borussia Dortmund maçında yoklar...
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