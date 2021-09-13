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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Efeler’in nefesi yetmedi

Efeler’in nefesi yetmedi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası’na son 16 turunda veda etti. Son şampiyon Sırbistan karşısında 1-0 yenikken 2-1 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı

CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nu 3. sırada bitirerek son 16'ya kalan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, büyük mücadele sarf ettiği maçta turnuvanın son şampiyonu Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu. Sırbistan domine ettiği ilk setten 25-18'lik üstünlükle ayrıldı. İkinci sette Adis ve Yiğit ile etkili olan Milliler, 25-22 ile skoru eşitledi. Üçüncü sette de iyi oyununu sürdüren Türkiye, yine ayrı skorla 2-1'lik üstünlük yakaladı. Ancak mutluluğumuz uzun sürmedi. Kıran kırana geçen dördüncü seti 25-23 kaybettik ve durum 2-2 oldu.

ADİS'TEN 20 SAYI
Son bölümde de oyuna ağırlığını koyan Sırbistan, setten 15-12, mücadeleden de 3-2 galip ayrıldı. Filenin Efeleri çeyrek finali göremeden Avrupa Şampiyonası'na veda etti. 140 dakika süren karşılaşmanın en skoreri, 20 sayı atan milli voleybolcumuz Adis Lagumdzija oldu. Yiğit Gülmezoğlu da 16 sayıyla ona eşlik etti.

KADERİMİZ AYNI
A Milli Kadın Voleybol Takımımız da CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 yenilmişti.

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