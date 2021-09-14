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Giriş Tarihi: 14.9.2021

Bir rüya bir ağıt

Bir rüya bir ağıt

Tenisin efsanesine set vermeyen Rus raket büyük sevinç yaşarken, 21. Grand Slam şampiyonluğunu kaçıran ve rekor kırma hayalini gerçekleştiremeyen Djokovic gözyaşlarına boğuldu

Teniste sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Dünya 2 numarası Rus raket Daniil Medvedev, 1 numaralı seri başı Novak Djokovic'i 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek şampiyon oldu. 25 yaşındaki Medvedev, şimdiye kadar tek erkeklerde kupayı alan üçüncü Rus oyuncu olarak tarihe geçti. 34 yaşındaki Djokovic ise 1969'da Rod Laver'dan bu yana, aynı yıl içinde Avusturalya, Fransa ve Wimbledon Açık tenis turnuvalarından sonra ABD Açık'ı da kazanan oyuncu olma hayalini gerçekleştiremedi. Novak Djokovic ayrıca 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazanıp, Roger Federer ve Rafael Nadal'ı geride bırakma fırsatını da bu seferlik kaçırdı. Djokovic, Tokyo Olimpiyatları yarı finalinde de Alman rakibi Zverev'e kaybederek, olimpiyat şampiyonluğu hayalini de gerçekleştirememişti.

TRİBÜN DESTEĞİ DE İŞE YARAMADI
Kariyeri boyunca tribünlerle arası iyi olmayan Djokovic, bu finalde büyük destek gördü ancak bu kazanmasına yetmedi. Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Djokovic taraftara teşekkür ederek, "Bu maçı kazanmamış olsam da kalbim neşeyle dolu. Şu an dünyada yaşayan en mutlu insan benim çünkü sizler, beni çok özel hissettirdiniz. Siz, benim ruhuma dokundunuz. New York'ta daha önce hiç böyle hissetmemiştim" ifadelerini kullandı.

'MEDVEDEV BU UNVANI HAK ETTİ'
DANIIL Medvedev'i zaferinden dolayı kutlayan Djokovic, "Daniil'i tebrik ederim. Muhteşem bir maç oynadı ve muhteşem bir turnuva geçirdi. Şu anda Grand Slam şampiyonluğu unvanını hak eden biri varsa o da sensin" diye konuştu. Medvedev de Djokovic'e seslenerek, "Benim için, sen tarihteki en iyi oyuncusun" ifadesini kullandı.

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