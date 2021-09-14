Bir rüya bir ağıt

Tenisin efsanesine set vermeyen Rus raket büyük sevinç yaşarken, 21. Grand Slam şampiyonluğunu kaçıran ve rekor kırma hayalini gerçekleştiremeyen Djokovic gözyaşlarına boğuldu
Teniste sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Dünya 2 numarası Rus raket Daniil Medvedev, 1 numaralı seri başı Novak Djokovic'i 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek şampiyon oldu. 25 yaşındaki Medvedev, şimdiye kadar tek erkeklerde kupayı alan üçüncü Rus oyuncu olarak tarihe geçti. 34yaşındaki Djokovic ise 1969'da RodLaver'dan bu yana, aynı yıl içindeAvusturalya, Fransa ve WimbledonAçık tenis turnuvalarındansonra ABD Açık'ı da kazananoyuncu olma hayalini gerçekleştiremedi. Novak Djokovic ayrıca 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazanıp, RogerFederer ve Rafael Nadal'ı geride bırakma fırsatını da bu seferlik kaçırdı. Djokovic, TokyoOlimpiyatları yarı finalinde deAlman rakibi Zverev'e kaybederek,olimpiyat şampiyonluğuhayalini de gerçekleştirememişti.
TRİBÜN DESTEĞİ DE İŞE YARAMADI
Kariyeri boyunca tribünlerle arası iyi olmayan Djokovic, bu finalde büyük destek gördü ancak bu kazanmasına yetmedi. Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Djokovic taraftara teşekkür ederek, "Bu maçı kazanmamışolsam da kalbimneşeyledolu. Şu an dünyada yaşayanen mutlu insan benim çünküsizler, beni çok özel hissettirdiniz.Siz, benim ruhuma dokundunuz.New York'ta daha öncehiç böyle hissetmemiştim" ifadelerini kullandı.
'MEDVEDEV BUUNVANI HAK ETTİ'
DANIIL Medvedev'i zaferinden dolayı kutlayan Djokovic, "Daniil'i tebrik ederim. Muhteşem bir maç oynadı ve muhteşem bir turnuva geçirdi. Şu anda Grand Slam şampiyonluğu unvanını hak eden biri varsa o da sensin" diye konuştu. Medvedev de Djokovic'e seslenerek, "Benim için, sen tarihtekien iyi oyuncusun" ifadesini kullandı.