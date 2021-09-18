Dünya Costa’nın rekorunu konuşuyor

Red Bull sporcusu Dario Costa'nın bir imkansızı gerçekleştirdiği "Tunnel Pass" projesi tüm dünyada yayınlandı. İtalyan gösteri pilotunun, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünelleri'nden 43.44 saniyede geçerek kırdığı rekoru Boğaz'da kutladığı uçuşun yer aldığı proje bir kez daha İstanbul'un güzelliklerini gözler önüne serdi. Dario Costa'nın 1730 metre ile 'Uçak İle En UzunTünel Uçuşu' Dünya Rekoru'nu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği uçuş www.RedBull. com/TunnelPass adresinden izlenebiliyor.