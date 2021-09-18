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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Mas güreşi İstanbul’da

Mas güreşi İstanbul’da

2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası’nın ikinci ayağı bugün başlayacak. 14 kategoride yapılacak müsabakalara 15 ülkeden 200 sporcu katılacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde yapılacak 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı bugün İstanbul'da başlayacak. Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek şampiyona yarın sona erecek. Şampiyonada 9 erkek ve 5 kadın kategorisi olmak üzere toplamda 14 kategoride müsabakalar yapılacak. Turnuvada 15 ülkeden 200 sporcu mücadele edecek. Etkinlik alanlarında, ücretsiz olarak iki gün boyunca okçuluk, ok savaşları, binicilik ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlenecek.

MAS GÜREŞİ NEDİR?
Spor adını Yakutça "ağaç dalı" anlamına gelen, "mas" kelimesinden almıştır. Oyuncular 2 metre uzunluğunda ve 30 cm yüksekte sabit, düz ve kaymaz bir platform üzerinde yüz yüze otururlar ve bacaklarını karaçamdan yapılmış bir tahta parçasına yerleştirirler. Eller birbirine değmeyecek şekilde bir sporcu iç tarafta diğer sporcu dış tarafta olmak üzere sopayı tutarlar. Sporcular hakemin "başla" komutuyla tuttukları sopayı kendi taraflarına çekmeye çalışırlar.

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Mas güreşi İstanbul’da
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