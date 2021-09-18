Mas güreşi İstanbul’da

2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası’nın ikinci ayağı bugün başlayacak. 14 kategoride yapılacak müsabakalara 15 ülkeden 200 sporcu katılacak
Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde yapılacak 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı bugün İstanbul'da başlayacak. Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecekşampiyona yarın sona erecek. Şampiyonada 9 erkek ve 5 kadın kategorisi olmak üzere toplamda 14 kategoride müsabakalar yapılacak. Turnuvada 15ülkeden 200 sporcu mücadeleedecek. Etkinlik alanlarında, ücretsiz olarak iki gün boyunca okçuluk, ok savaşları, binicilik ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlenecek.
MAS GÜREŞİ NEDİR?
Spor adını Yakutça "ağaç dalı" anlamına gelen, "mas"kelimesinden almıştır. Oyuncular 2 metre uzunluğunda ve30 cm yüksekte sabit, düz ve kaymaz bir platform üzerindeyüz yüze otururlar ve bacaklarını karaçamdan yapılmışbir tahta parçasına yerleştirirler. Eller birbirine değmeyecekşekilde bir sporcu iç tarafta diğer sporcu dış tarafta olmaküzere sopayı tutarlar. Sporcular hakemin "başla" komutuylatuttukları sopayı kendi taraflarına çekmeye çalışırlar.