Helal olsun Nuray Levent

Milli sporcumuz, Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası’nda 3 altın madalya alarak Türkiye’yi gururlandırdı
Milli haltercimiz Nuray Levent, Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalyayla zafereulaştı. Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda podyuma çıkan milli sporcumuz, koparmada 96, silkmede de118 kilo kaldırırken toplamda 214kiloya ulaştı. 20 yaşındaki haltercimiz, Avrupa şampiyonu olarak büyük başarıya imza attı. Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil eden Nuray, toplamda 220 kilo ile oyunları 9. sırada tamamlamıştı.