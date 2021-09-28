Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Helal olsun Nuray Levent
Giriş Tarihi: 28.9.2021

Helal olsun Nuray Levent

Helal olsun Nuray Levent

Milli sporcumuz, Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası’nda 3 altın madalya alarak Türkiye’yi gururlandırdı

Milli haltercimiz Nuray Levent, Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalyayla zafere ulaştı. Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda podyuma çıkan milli sporcumuz, koparmada 96, silkmede de 118 kilo kaldırırken toplamda 214 kiloya ulaştı. 20 yaşındaki haltercimiz, Avrupa şampiyonu olarak büyük başarıya imza attı. Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil eden Nuray, toplamda 220 kilo ile oyunları 9. sırada tamamlamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi... Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?
Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Ajax maçı öncesi taraftarı kızdıracak açıklama! Altaylı Kappel'den Beşiktaş için şok sözler...
Son dakika haberi: Ortaya çıktı, Göztepeli İrfan Can, Galatasaray maçı sonrası...
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
CHP'li vekil Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylarını tek tek saydı: 3 isim var...
Son dakika haberler: Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler! Kopan ip parçasıyla...
TOKİ'den konut ve dükkan müjdesi! İstanbul dahil 34 ilde satış yapılacak
Oleksandr Usyk Anthony Joshua'ya kemerlerini iade ediyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Helal olsun Nuray Levent
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA